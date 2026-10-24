Chop Chop González se hizo sentir con un potente nocaut

El pugilista californiano Albert “Chop Chop” González consolidó su condición de prospecto en la división de los pesos pluma tras imponerse por la vía del nocaut técnico ante el experimentado Edward Vázquez.

En el compromiso coestelar celebrado en el recinto Frost Bank Center de San Antonio, Texas este sábado 24 de octubre, el atleta de 24 años necesitó poco más de cuatro minutos de combate para resolver el pleito mediante una ofensiva dirigida a la zona media de su oponente.

Definición por la vía rápida y trabajo en la zona media

La resolución de la contienda ocurrió a los cuatro minutos con cuatro segundos del tiempo oficial, específicamente al minuto y cuatro segundos del segundo episodio. Durante las acciones sobre el cuadrilátero, Chop Chop González ejecutó una combinación de golpes al cuerpo que envió a Vázquez a la superficie del tapiz, donde el colegiado Laurence Cole completó la cuenta reglamentaria de diez segundos antes de decretar el desenlace definitivo.

De acuerdo con los registros recopilados por la firma especializada CompuBox, Chop Chop González conectó un total de 31 impactos sobre la anatomía de su rival, de los cuales 16 estuvieron orientados al área abdominal y costillar.

Tras concluir el enfrentamiento, el peleador norteamericano explicó que la estrategia consistió en acortar la distancia para identificar la velocidad de respuesta del adversario antes de ingresar las combinaciones a la zona hepática.

Progresión en las clasificaciones internacionales y equipo de trabajo

Con este resultado obtenido en la velada transmitida a nivel global por la plataforma DAZN, Chop Chop González elevó su registro profesional a 19 victorias sin derrotas, acumulando cuatro triunfos por la vía del nocaut durante la presente temporada. El deportista de Moreno Valley se entrena bajo la supervisión de Robert García en su gimnasio especializado, compartiendo sesiones de preparación junto a figuras de la disciplina como Jesse “Bam” Rodríguez y Vergil Ortiz Jr.

La victoria ubica al pugilista dentro de las clasificaciones de los principales organismos rectores, situándose en el octavo peldaño de la Federación Internacional de Boxeo, la décima casilla de la Organización Mundial de Boxeo y el puesto número 11 del Consejo Mundial de Boxeo. Al término de la jornada, Chop Chop González manifestó su interés por evaluar opciones inmediatas en la categoría de las 126 libras, incluyendo la posibilidad de gestionar un choque ante el monarca mexicano Rafael Espinoza.

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