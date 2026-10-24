Oficial: Divino Espinoza enfrentará un nuevo rival el 31 de octubre

El campeón de la categoría pluma por la Organización Mundial de Boxeo, Rafael Divino Espinoza, registró una modificación en la programación de su combate agendado para el 31 de octubre en la ciudad de Riad, Arabia Saudita.

Tras confirmarse la imposibilidad de llevar a cabo el pleito contra Lorenzo Parra, la entidad reguladora ratificó al nicaragüense Ricardo Blandón como el sustituto para la función denominada “México contra el Mundo”.

?WBO President Gustavo Olivieri has confirmed that Lorenzo Parra has not been approved to fight Rafael Espinoza by the local commission in Saudi Arabia due to a medical issue



Espinoza will now defend his WBO Featherweight Title against the #15 ranked Ricardo Blandon? pic.twitter.com/wdq8SGROUQ — Tokker? (@ATokkers5) October 23, 2026

Motivos de la cancelación de Lorenzo Parra y dictamen de la OMB

La sustitución del contrincante ocurrió luego de que la Comisión de Boxeo Profesional de Medio Oriente denegara la autorización correspondiente al peleador venezolano. En declaraciones concedidas al espacio televisivo Tru School Sports, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, Gustavo Olivieri, explicó que la decisión de las autoridades locales respondió al cumplimiento de las normativas de salud y evaluaciones médicas requeridas para la competencia.

?WBO President Gustavo Olivieri on why he rejected Denzel Bentley's request to delay his mandatory obligations against Yoenli Hernandez (@TRUSCHOOLSPORTS)



"We never received a formal petition. From Zuffa, from team Bentley, or from team Mosley for this particular fight. When a? pic.twitter.com/36D2grIbNH — Tokker? (@ATokkers5) October 24, 2026

A pesar de reservarse los detalles sobre los análisis clínicos del retador original, la dirigencia del organismo oficializó la inclusión de Blandón para mantener la presentación de Divino Espinoza en la fecha pautada. El representante institucional sostuvo que la comisión local aplicó sus reglamentos vigentes, obligando a coordinar una alternativa reglamentaria con el respaldo de la empresa promotora encargada del evento.

Designación de Ricardo Blandón como sustituto directo

La selección del peleador centroamericano respondió a los criterios normativos que exigen la inclusión de un pugilista clasificado en el escalafón de las 126 libras. La empresa Canelo Promotions solicitó la aprobación de un contendiente activo que mantuviera el peso de la categoría y contara con preparación física inmediata, condición que cumplía el atleta ubicado en el peldaño número 15 de la clasificación oficial.

La disponibilidad del nicaragüense facilitó la tramitación del contrato tras encontrarse en la fase final de entrenamiento para un compromiso previo agendado para el 30 de octubre. La oportunidad de ocupar la plaza vacante para enfrentar a Divino Espinoza derivó en la cancelación de su compromiso anterior para iniciar los trámites requeridos por la organización internacional.

Logística de viaje y preparación para la función en Riad

Actualmente, las representaciones de los atletas y el comité organizador coordinan los aspectos administrativos correspondientes al visado y el traslado aéreo hacia Oriente Medio. De acuerdo con lo manifestado por la directiva del organismo sancionador, las condiciones físicas del retador sustituto permiten mantener el desarrollo del programa deportivo sin alterar los horarios previstos para la semana del evento.

De este modo, el equipo técnico de Divino Espinoza enfoca el tramo final de su campamento en el análisis táctico del nuevo rival antes de emprender el viaje a territorio saudí. La confirmación del oponente para Divino Espinoza permite consolidar la cartelera tras la resolución de los trámites por parte de Canelo Promotions y la supervisión médica final de las autoridades en Riad.

Sigue leyendo: