Bam Rodríguez y Naoya Inoue pelearían en marzo de 2027

Las gestiones entre las representaciones de Naoya Inoue y Jesse Bam Rodríguez registraron un avance significativo con miras a formalizar un enfrentamiento en el mes de marzo de 2027.

El reporte confirmado por el apoderado del peleador japonés, John Lewis, establece que existen conversaciones directas con la empresa Matchroom Boxing para realizar la función en la ciudad de Tokio, Japón, poniendo en disputa los cuatro cetros de peso supergallo que ostenta el pugilista asiático ante Jesse Bam Rodríguez.

Avances en las negociaciones entre promotoras

La confirmación emitida por John Lewis al medio especializado The Ring ratifica la coordinación con Matchroom Boxing, promotora encargada del estadounidense Jesse Bam Rodríguez. Durante sus declaraciones al portal deportivo, el representante del monarca oriental señaló que ambas partes trabajan de manera conjunta en la redacción de las cláusulas contractuales, coincidiendo en la intención compartida de los dos competidores por concretar el pleito sobre el cuadrilátero.

Este progreso operativo ocurre luego de varias semanas de discrepancias públicas en torno al calendario de competencia. El panorama entre las esquinas se mantenía bajo incertidumbre tras los señalamientos de Inoue respecto a buscar contrincantes en la división pluma, al tiempo que el cuerpo técnico del atleta norteamericano señalaba la ausencia de contactos formales entre las empresas involucradas.

Antecedentes y desencuentros en el calendario

El origen de la propuesta cobró fuerza tras las presentaciones recientes de ambos campeones en sus respectivas categorías. El peleador asiático se impuso ante Junto Nakatani en el mes de mayo, mientras que el oponente estadounidense derrotó a Antonio Vargas en junio para obtener la faja del peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo.

Previamente, el itinerario de Jesse Bam Rodríguez contemplaba un choque de unificación en la división gallo ante el mexicano Christian “Chispa” Medina. No obstante, las evaluaciones realizadas por el entrenador Robert García abrieron la posibilidad de priorizar la función en territorio japonés para el primer trimestre de 2027, ajustando los plazos de entrenamiento del monarca estadounidense.

El impacto deportivo del choque en Tokio

La concreción del enfrentamiento pautado para Tokio reunirá a dos de los competidores mejor posicionados en las clasificaciones internacionales de The Ring, donde el asiático ocupa la primera casilla de la lista libra por libra y el estadounidense se ubica en el cuarto peldaño. La contienda pondrá en juego las fajas de los cuatro organismos principales de la categoría de las 122 libras, además del reconocimiento del citado medio.

De concretarse el acuerdo, Jesse Bam Rodríguez buscará conquistar un campeonato mundial en una cuarta categoría distinta dentro de su trayectoria profesional. Por su parte, Naoya Inoue asumiría este compromiso en las 130 libras antes de iniciar su transición hacia la división pluma en posteriores periodos del calendario boxístico.

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