Vaquero Navarrete cumplió en la báscula y va por Foster

El púgil mexicano Emanuel Vaquero Navarrete superó el pesaje reglamentario de cara a la función de unificación programada para este fin de semana en San Antonio, Texas.

Durante el protocolo privado llevado a cabo en la jornada matutina del viernes, el deportista mexiquense registró el límite máximo permitido de la categoría superpluma, habilitando la disputa de los cetros ante el estadounidense O’Shaquie Foster.

De acuerdo con la información reportada por el periodista Salvador Rodríguez de la cadena ESPN, Vaquero Navarrete marcó exactamente 130 libras sobre la báscula. Por su parte, el poseedor de la faja del Consejo Mundial de Boxeo, O’Shaquie Foster, detuvo el registro en 129.8 libras, cumpliendo con las exigencias normativas previas a la ceremonia pública organizada ante la afición.

Emanuel 'Vaquero' Navarrete y O'Shaquie Foster en peso ?



HAY TIRO en La Casa del Boxeo: 'Vaquero' y Foster cumplen con las 130 libras del peso superpluma y se verán las caras en #BoxAzteca ?



? Emanuel 'Vaquero' Navarrete – 130 libras

? O'Shaquie Foster – 129.8 libras



?? pic.twitter.com/Wraz0scW6p — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 23, 2026

La contienda pondrá en juego las fajas de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo que ostenta Vaquero Navarrete, frente al título en poder del atleta norteamericano. Las proyecciones de las casas de apuestas posicionan a Foster con un margen de preferencia en las cuotas, mientras que la representación técnica del monarca azteca confía en el acondicionamiento físico acumulado para afrontar la pauta del combate.

O'Shaquie Foster confía en vencer al 'Vaquero' ??



El boxeador americano habla en exclusiva para La Casa del Boxeo y dice que vencerá a Navarrete en San Antonio. #BoxAzteca?

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? 'Vaquero' Navarrete vs O'Shaquie Foster, este sábado 24 de octubre en Azteca 7 y? pic.twitter.com/78YUpA5LRE — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 23, 2026

Declaraciones en la conferencia de prensa previa

En el encuentro con los medios de comunicación celebrado durante la jornada del jueves, Vaquero Navarrete abordó la relevancia de unificar tres coronas principales dentro de las 130 libras. El peleador sostuvo que el campamento de entrenamiento de más de dos meses le permite llegar en condiciones óptimas, señalando que mantendrá su propuesta ofensiva en el cuadrilátero sin depender de la estrategia planteada por la esquina rival.

Por su parte, O’Shaquie Foster explicó que la concreción de este choque constituye una meta trazada desde su incorporación a la promotora Top Rank hace tres años. El pugilista estadounidense argumentó que su estilo de boxeo se fundamenta en la capacidad de ajuste conforme transcurren los asaltos, afirmando que la neutralización del ritmo enviado por Vaquero Navarrete definirá el desarrollo del enfrentamiento en el escenario tejano.

¡Navarrete da el peso! ???



'Vaquero' pesó 130lb y está listo para subir al encordado contra Foster desde San Antonio, el mexicano buscará una victoria más.



? ???Sábado 24 de octubre

? 11:00 PM??

? Azteca 7?

? https://t.co/OqITMZBM27??????????

? APP Azteca? pic.twitter.com/iZABYguDUu — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 23, 2026

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