Canelo Álvarez ratifica que su pelea será en Riad, pese a los ataques que ha sufrido la ciudad

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ratificó que la función denominada “México contra el mundo” se mantiene en la fecha establecida para el próximo 31 de octubre.

Pese al contexto de seguridad que afecta a la capital de Arabia Saudita y que derivó en la postergación de otros espectáculos deportivos, el atleta señaló que la planificación de su combate ante el monarca supermediano Christian Mbilli continúa sin modificaciones en el calendario oficial.

En una entrevista concedida a la cadena Box Azteca, Canelo Álvarez explicó que mantiene la concentración en el objetivo deportivo de obtener el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. El pugilista tapatío indicó que, más allá de las garantías económicas o las cláusulas contractuales, su motivación principal radica en la consecución del cetro oficial de las 168 libras sobre el cuadrilátero.

Durante el diálogo transmitido por la citada cadena televisiva, el deportista abordó el escenario actual en la región de Oriente Medio. Canelo Álvarez expresó que la situación geopolítica resulta lamentable, pero sostuvo que su equipo se mantiene enfocado en ingresar al ring mientras las autoridades y los organizadores locales ratifiquen la factibilidad del espectáculo en territorio saudí.

Coordinación con la organización y desestimación de versiones

Respecto a las informaciones que sugerían una reprogramación del evento, Canelo Álvarez señaló que mantiene comunicación con el promotor Turki Al-Alshikh, quien le transmitió garantías sobre la logística de la velada. En ese sentido, el peleador mexicano manifestó que no atiende las especulaciones difundidas en plataformas digitales por personas que desconocen el manejo interno de las negociaciones.

Asimismo, la ratificación de la cartelera contrasta con las medidas adoptadas en otros torneos internacionales de la ciudad, los cuales modificaron sus fechas de realización para el mes de diciembre. Pese a estas decisiones de la industria deportiva, la representación de Canelo Álvarez reiteró que la fecha del 31 de octubre permanece como el plazo definitivo para disputar el cinturón ante Mbilli.

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