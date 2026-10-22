Ryan García asegura que expondrá su cinturón CMB ante Floyd Mayweather Jr

El monarca de la división wélter por el Consejo Mundial de Boxeo, Ryan García, dio a conocer que sostuvo conversaciones directas con Floyd Mayweather Jr. para coordinar un combate de carácter profesional.

De acuerdo con las declaraciones difundidas por el atleta en sus canales digitales, la confrontación contempla poner en disputa el campeonato mundial de las 147 libras que actualmente ostenta.

El anuncio sobre los contactos preliminares entre ambas figuras se dio a conocer mediante publicaciones emitidas por el propio peleador en la red social X. En sus intervenciones públicas, el deportista explicó que la propuesta surgió tras completar una comunicación remota por videoconferencia en la que ambas partes evaluaron los términos para pactar la función sobre el tapiz.

Trust me at first I thought this was bull***



But it’s real Floyd and I agree to a fight



147 for the WBC welterweight championship of the world



50-0 vs The current champ — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) October 21, 2026

En sus plataformas oficiales, Ryan García detalló las condiciones fijadas para el hipotético enfrentamiento en la categoría de los pesos wélter: “Créanme, al principio pensé que esto era una tontería. Pero es real, Floyd y yo acordamos pelear”, expuso el pugilista en sus redes sociales. Asimismo, el atleta precisó el marco competitivo del acuerdo: “147 libras, por el título mundial wélter del CMB”, agregando el choque entre el registro de 50 victorias sin derrotas del veterano peleador y su condición de campeón activo de la división.

? BREAKING: Ryan Garcia says he and Floyd Mayweather have agreed to fight for the WBC welterweight title at 147 pounds??



“Floyd and I agree to a fight.



147 for the WBC welterweight championship of the world ?



50-0 vs The current champ” pic.twitter.com/ebKOWzp8Zk — Source of Boxing (@Sourceofboxing) October 21, 2026

Antecedentes de Floyd Mayweather Jr y estatus en el boxeo profesional

El oponente señalado por la esquina norteamericana registra más de nueve años sin participar en competencias oficiales dentro del terreno profesional, habiendo concretado su última victoria en agosto de 2017 ante Conor McGregor. Desde dicha presentación, el excampeón de cinco divisiones concentró su actividad en exhibiciones internacionales, evaluando recientemente alternativas para retornar a la alta competencia.

La viabilidad de formalizar este compromiso requerirá conciliar la agenda de Mayweather tras la postergación de otros proyectos previamente anunciados en el mercado internacional, como un posible combate frente a Manny Pacquiao. Por su parte, la representación de Ryan García busca consolidar el alcance mediático de la categoría wélter mediante la inclusión de figuras de trayectoria antes de definir otros cruces obligatorios dentro del organismo sancionador.

Evaluación de la sanción oficial por parte del Consejo Mundial de Boxeo

Para que el enfrentamiento adquiera carácter oficial con el cetro de las 147 libras en juego, la directiva del Consejo Mundial de Boxeo, encabezada por Mauricio Sulaimán, deberá emitir una evaluación técnica sobre la solicitud de la defensa opcional. El organismo rector tiene la atribución reglamentaria de ratificar si el retador cumple con los requisitos de clasificación o si la contienda requerirá modificaciones en las estipulaciones contractuales.

A la espera de un pronunciamiento institucional por parte de la entidad sancionadora y de la confirmación formal por parte del entorno de Mayweather, el anuncio emitido por Ryan García reconfigura las proyecciones inmediatas en la división. La decisión final determinará los plazos contractuales, las sedes postuladas y la logística de transmisión para el desarrollo del evento deportivo.

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