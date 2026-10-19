Daniel Dubois pide un tercer combate contra Usyk con la seguridad de ganar

El pugilista británico Daniel Dubois expresó su intención de pactar un tercer enfrentamiento ante el ucraniano Oleksandr Usyk antes de que el monarca de la división decida concluir su carrera profesional.

Luego de defender la corona de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en Londres, el deportista de 29 años sostuvo que el aprendizaje obtenido en sus choques previos le permitirá modificar el resultado en una eventual nueva oportunidad sobre el cuadrilátero.

El análisis de la victoria y las declaraciones postcombate

Tras imponerse por la vía del nocaut técnico en el segundo episodio a Fabio Wardley, el equipo de Daniel Dubois destacó la contundencia de las combinaciones ejecutadas desde el inicio de la contienda. Durante las declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación al término de la función, el peleador británico argumentó que la evolución observada en su estilo le otorga las herramientas necesarias para aspirar al triunfo frente al deportista ucraniano.

En sus intervenciones posteriores al evento, Daniel Dubois abordó los ajustes realizados en su preparación deportiva: “Me encantaría volver a pelear con él, esta vez vamos a salir victoriosos. Hemos cometido errores, pero esta vez vamos a ganar. Soy un peleador diferente”, afirmó el pugilista ante la prensa especializada. Del mismo modo, el campeón de la OMB analizó el castigo propinado a su oponente en el escenario londinense: “No hay un peso completo en el mundo que hubiera podido soportar esos golpes esta noche. Fabio tiene una gran mandíbula, es conocido por aguantar castigo, pero mis golpes lo estaban atravesando”, sostuvo al evaluar la efectividad de su ataque.

El historial frente a Usyk y el panorama del retiro

La propuesta presentada por Daniel Dubois ocurre luego de registrar dos tropiezos frente al pugilista europeo en el historial de la categoría. El primer cruce entre ambos competidores tuvo lugar en agosto de 2023 en suelo polaco, donde Usyk obtuvo la victoria por nocaut en el noveno asalto; posteriormente, en julio de 2025, ambos atletas se reencontraron en el estadio de Wembley, compromiso en el que el ucraniano resolvió la contienda por la vía rápida en el quinto episodio para recuperar los cetros principales de la división.

Con una marca profesional de 24 victorias, tres derrotas y 23 triunfos definidos antes del límite, Daniel Dubois busca posicionarse nuevamente en la carrera por la unificación absoluta del peso pesado. No obstante, la viabilidad de pactar un tercer enfrentamiento depende de la planificación del campeón de 39 años, quien ha manifestado públicamente la posibilidad de realizar únicamente una presentación adicional antes de formalizar su retiro definitivo de la disciplina.

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