Toro Reséndiz respondió al llamado en una intensa pelea

El pugilista mexicano Armando Toro Reséndiz retomó la senda del triunfo tras imponerse por decisión unánime ante el australiano Koen Mazoudier en el recinto The Cosmopolitan de Las Vegas.

El combate de la categoría supermediana, aceptado por el peleador jalisciense con una notificación previa de solo diez días, se completó a lo largo de diez episodios en los que las tarjetas oficiales registraron puntuaciones de 98-92, 97-93 y 97-93 a favor del peleador norteamericano.

¡ENORME TRIUNFO DEL TORO!



Armando Reséndiz nos regaló una tremenda batalla y se lleva la pelea por decisión unánime ante Koen Mazoudier??



Las tarjetas quedaron a favor del mexicano 97-93; 98-92; 97-93 pic.twitter.com/0PUiGoz3ES — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) October 18, 2026

Retorno a la actividad tras el compromiso ante Munguía

El resultado favorable le permite a Toro Reséndiz reubicar su posición dentro de las clasificaciones internacionales luego del tropiezo sufrido en el mes de mayo ante Jaime Munguía. Durante los tres primeros asaltos de la contienda celebrada en territorio nevado, ambos competidores mantuvieron una distancia de estudio, incrementando de forma paulatina la frecuencia de sus combinaciones conforme transcurrieron los minutos iniciales del enfrentamiento.

A partir del cuarto episodio, la ofensiva de Toro Reséndiz comenzó a marcar diferencias en la acumulación de impactos al reducir los espacios sobre el tapiz. Aunque el oponente australiano mantuvo la respuesta mediante contragolpes a la zona media, las secuencias de golpes enviadas por el mexicano durante los últimos segundos de dicho parcial le otorgaron el control de las anotaciones en las boletas de los jueces.

?? ¡SE LUCIÓ EL TORO RESÉNDIZ, PERO SUFRIÉNDOLA!



Se lleva la DU ante el australiano Koen Mazoudier en una auténtica pelea de cantina ??



El Toro puso corazón, pero recibió demasiado castigo: poca movilidad y empeñado en resolver todo a cubetazos en el centro del ring.



El? https://t.co/9vNKdAJEPp pic.twitter.com/IxBvha7jCs — Fan del Box (@fandelbox) October 18, 2026

Intercambio constante en la corta distancia

Durante el desarrollo del quinto al séptimo asalto, la dinámica de la contienda derivó en un constante choque cuerpo a cuerpo cerca del centro del cuadrilátero. La resistencia física exhibida por Mazoudier le permitió asimilar el castigo para buscar el intercambio constante en la distancia corta, mientras que el peleador mexicano ajustó su desplazamiento para seleccionar los ángulos de ataque antes de ingresar en la guardia del adversario.

En el octavo capítulo, el manejo de pies exhibido por Toro Reséndiz le otorgó la iniciativa para conectar golpes directos al rostro y salir del radio de respuesta del oponente. No obstante, en el noveno parcial, Mazoudier aprovechó un descuido en la guardia para conectar un gancho de derecha que comprometió la estabilidad del contrincante mexicano antes de concluir el episodio reglamentario.

Definición en las tarjetas tras el tramo final del décimo asalto

La resolución del enfrentamiento alcanzó su punto de mayor intensidad a falta de 24 segundos para la campanada final, cuando Toro Reséndiz ejecutó una combinación de cinco impactos limpios sobre el rostro del deportista de Oceanía. Pese a recibir el castigo de forma consecutiva, Mazoudier logró mantenerse en pie hasta el término del tiempo reglamentario para llevar la definición a las anotaciones de los jueces.

Al concluir la revisión de las boletas oficiales, los tres miembros del jurado ratificaron la victoria por decisión unánime a favor del pugilista mexicano. Con este resultado registrado en Las Vegas, la representación técnica del atleta enfoca sus proyecciones hacia la programación de nuevos compromisos internacionales dentro de la categoría supermediana para las siguientes fechas del calendario deportivo.

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