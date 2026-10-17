Devin Haney tendría nuevo oponente tras no concretar con Stevenson

El escenario competitivo dentro de la división de los pesos wélter registra un ajuste táctico tras la interrupción de las conversaciones entre campeones. El púgil estadounidense Devin Haney, actual monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), retoma la opción de enfrentar al australiano Liam Paro, titular de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), para concretar un duelo de unificación en las 147 libras.

Las gestiones entre las representaciones de Devin Haney y Shakur Stevenson concluyeron sin alcanzar una firma contractual tras un periodo de seis meses de evaluaciones.

De acuerdo con información divulgada por el portal especializado BoxingScene, las diferencias operativas en las cláusulas de pesaje impidieron el avance definitivo del proyecto, lo que llevó a la parte de Stevenson a desestimar la continuidad de las pláticas.

Durante la etapa reciente del diálogo, ambas partes examinaron la viabilidad de fijar un peso pactado en las 145 libras. Sin embargo, las condiciones relativas a los límites de rehidratación para la jornada del combate mantuvieron la discrepancia técnica entre los campamentos, provocando la búsqueda de rivales alternativos dentro de la categoría.

El panorama de la unificación en las 147 libras

Ante la falta de acuerdos en el frente anterior, el equipo de Devin Haney reabrió los contactos con la empresa No Limit Boxing, entidad encargada de la representación de Liam Paro. Esta alternativa contempla la disputa de un segundo cinturón mundial de la división sin la necesidad de fijar límites intermedios de peso para la ceremonia oficial.

La opción de negociar con el entorno de Paro surgió originalmente durante la etapa estival, luego de que Keyshawn Davis rechazara la oportunidad reglamentaria frente a Devin Haney por desacuerdos económicos. Aunque en aquel momento las tratativas con la promotora australiana no alcanzaron la fase final, la coyuntura actual reactiva la coordinación entre ambas directivas.

De formalizarse los contratos entre las promotoras, Devin Haney disputaría la faja de la FIB ante Paro para consolidar un campeón unificado en la división. Un triunfo en dicho compromiso posicionaría al vencedor en una etapa posterior frente a los monarcas de los otros organismos de la categoría, Ryan García (CMB) y Teófimo López (AMB), quienes también mantienen conversaciones para un enfrentamiento directo.

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