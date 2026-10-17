Canelo Álvarez reveló la estrategia para combatir con Mbilli

El panorama competitivo para la función programada el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, avanza hacia un choque de pronóstico reservado entre el campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, Christian Mbilli, y el aspirante mexicano Saúl Canelo Álvarez.

De cara a este compromiso internacional, el deportista tapatío detalló los aspectos tácticos que espera encontrar sobre el cuadrilátero, manifestando su preferencia por un desarrollo de pelea frontal y activo por parte de su oponente europeo.

Durante una entrevista concedida al medio especializado The Ring, Canelo Álvarez analizó las características físicas y estratégicas de su próximo contrincante, destacando la tendencia del monarca invicto a proponer un ritmo sostenido de golpes desde el primer asalto.

El boxeador mexicano señaló que este planteamiento ofensivo encaja de manera adecuada con su propia propuesta sobre el ring, descartando los escenarios donde los adversarios optan por replegarse defensivamente o eludir el contacto directo tras percibir la potencia de sus ejecuciones.

El análisis sobre los oponentes previos y la dinámica del combate

A lo largo de su trayectoria profesional, el atleta jalisciense ha enfrentado a diversos contendientes que modifican su estrategia inicial tras recibir los primeros impactos de media distancia, priorizando la supervivencia sobre el intercambio constante. Ante esta experiencia previa en su carrera, Canelo Álvarez expresó su expectativa de que el peleador francés mantenga una postura agresiva sin buscar alternativas de evasión durante el desarrollo reglamentario de la contienda estelar en territorio saudí.

El rol de retador y la concentración absoluta en la victoria

Para este compromiso oficial, Canelo Álvarez asumirá una posición poco frecuente en su trayectoria al ingresar a la competencia en calidad de retador titular, un factor que modifica la perspectiva habitual de sus presentaciones recientes. No obstante, el deportista reafirmó su total concentración en el plan de entrenamiento desarrollado para la fecha pautada, ratificando su objetivo de recuperar el dominio de la categoría y sumar un triunfo determinante antes de definir los siguientes pasos en su agenda profesional, tal como concluyó Canelo Álvarez en su diálogo con la prensa internacional.

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