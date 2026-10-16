Canelo Álvarez tiene planes para pelear a inicios de 2027 y Japón sería el escenario

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez analiza un retorno anticipado a la actividad profesional para el mes de febrero de 2027, tras su compromiso programado frente al monarca supermediano Christian Mbilli.

Las declaraciones del deportista fueron emitidas durante una entrevista concedida al periodista Mike Coppinger para el medio especializado The Ring, donde detalló la proyección inmediata de su agenda deportiva dentro de los cuadriláteros internacionales.

Este movimiento forma parte del acuerdo contractual de cuatro combates establecido por Canelo Álvarez con Riyadh Season en febrero de 2025. Tras el pleito en Riad, el tapatío pretende mantener una frecuencia de presentaciones más constante, dejando atrás el periodo prolongado de inactividad derivado de su intervención quirúrgica en el codo izquierdo tras el enfrentamiento sostenido ante Terence Crawford.

Canelo isn't feeling any pressure heading into his return against Christian Mbilli ?



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El campamento de preparación en España y lecciones del pasado

Para optimizar su condición física de cara al compromiso del 31 de octubre, Canelo Álvarez trasladó su campamento base a la localidad de Gandía, España, modificando su habitual rutina de preparación en California y México. El atleta reconoció que la posposición del combate original, inicialmente pactada para el 12 de septiembre, obedeció a la necesidad de resolver asuntos familiares de índole prioritaria.

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Al respecto, Canelo Álvarez explicó a The Ring que asimiló lecciones valiosas tras su anterior tropiezo sobre el ring, destacando la importancia de llegar con la preparación adecuada a cada confrontación oficial. El deportista admitió que forzar los tiempos de entrenamiento sin un orden previo influyó de manera directa en el resultado adverso registrado previamente en su trayectoria profesional.

El sueño de pelear en Japón antes del retiro definitivo

Dentro de sus aspiraciones a largo plazo, Canelo Álvarez externó su intención de cumplir un objetivo pendiente antes de concluir su carrera deportiva: encabezar una función oficial en Japón. La fascinación del tetracampeón por el país asiático surgió durante su etapa formativa al observar las presentaciones del excampeón Oscar Larios frente a contrincantes de esa nación.

Adicionalmente, el boxeador reafirmó su interés por presentarse en recintos emblemáticos como el Estadio Azteca en la Ciudad de México y escenarios del Reino Unido. Con contratos vigentes y la motivación intacta por la disciplina, el deportista ratificó su propósito de continuar compitiendo al máximo nivel internacional antes de formalizar su retiro definitivo.

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