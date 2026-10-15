Mike Tyson no escapa de las polémicas: Enfrenta nueva demanda millonaria

El ex campeón de los pesos pesados Mike Tyson afronta un nuevo litigio judicial por una cifra cercana a los dos millones de dólares tras declinar su participación en una campaña publicitaria.

La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior de Londres por la firma Medier Ltd, entidad que señala al exdeportista por incumplimiento de un contrato comercial pactado en enero de 2024 para promocionar una plataforma de apuestas en línea.

El acuerdo original contemplaba que Mike Tyson participara en una serie de grabaciones frente a las cámaras, donde debía interactuar con un presentador caracterizado como una paloma gigante parlante y realizar dinámicas de entrenamiento boxístico. De acuerdo con la representación legal de la empresa demandante, el pugilista perdió interés en cumplir con los compromisos audiovisuales tras concretar su combate de exhibición contra Jake Paul, optando por abandonar el proyecto de forma unilateral.

Por su parte, los representantes legales del excampeón y la empresa Tyrannic, administrada por su esposa Lakiha Tyson, rechazaron las acusaciones y sostuvieron que la firma contratante alteró los términos iniciales. La defensa de Mike Tyson argumenta que la propuesta titulada “Talking Pigeons” sobrepasaba lo acordado, pues exigía seguir un guión estructurado junto a personajes disfrazados, distorsionando la naturaleza original del pacto enfocado en la promoción de juegos de casino.

Reclamos financieros y proceso en el Tribunal Superior de Londres

El contrato entre ambas partes establecía una retribución total de dos millones de dólares para el estadounidense, de los cuales la promotora abonó cerca de 190 mil dólares antes de la ruptura de las relaciones comerciales. La parte demandante sostiene que Mike Tyson incurrió en una falta contractual al rescindir el vínculo sin otorgar el periodo de preaviso fijado en las cláusulas y al cancelar las transmisiones en directo previstas en el plan de trabajo.

El proceso judicial continuará en las instancias correspondientes de la corte británica para determinar la validez de los argumentos presentados por ambas partes. La resolución del caso definirá si Mike Tyson deberá restituir los montos cobrados previamente o si indemnizará a la empresa por los daños derivados del incumplimiento de la campaña publicitaria.

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