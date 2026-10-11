Sergio Yoreme Mendoza noqueó en cinco asaltos para conquitar título unificado

El boxeo mexicano tiene un nuevo monarca en las divisiones menores tras una noche decisiva en Chicago.

Seis meses después de sufrir una derrota por nocaut en la categoría de las 108 libras, el peleador Sergio Mendoza regresó a la actividad en la división mosca para enfrentarse al entonces campeón Ricardo Sandoval.

Con un planteamiento enfocado en la potencia y la precisión, el retador envió tres veces a la lona a su oponente para arrebatarle los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo.

Todo Sonora y todo México con Sergio ‘Yoreme’ Mendoza en su combate por los Campeonatos Mundiales @WBABoxing & @WBCBoxing esta noche en Chicago. ???@bxstrs pic.twitter.com/UHrwCiKp8N — Bxstrs Promotions (@bxstrs) October 10, 2026

Un inicio táctico antes del primer derribo en Chicago

Durante el asalto inicial de la contienda coestelar, el trámite sobre el cuadrilátero mostró un ritmo precavido por parte de ambos pugilistas. El peleador de la esquina azul buscó mantener una guardia cerrada para medir la distancia y evitar los ataques tempranos del campeón, quien intentó tomar la iniciativa mediante combinaciones directas a dos manos en los segundos finales del primer episodio.

La dinámica del enfrentamiento cambió drásticamente en el segundo asalto cuando la ofensiva de Yoreme Mendoza encontró la brecha en la defensa de Sandoval. Un impacto certero mandó al monarca a la lona por primera vez en la noche. Tras recibir la cuenta de protección, Sandoval intentó reincorporarse al combate, pero un upper de derecha por parte de Yoreme Mendoza volvió a derribarlo de forma contundente antes de que la campana marcara el término del parcial.

Resistencia en la zona corta y tarjetas de los jueces

Para el tercer y cuarto capítulo, la contienda mantuvo un nivel elevado de desgaste físico cerca del centro del ring. A pesar de los derribos previos, Sandoval buscó acortar las distancias para reducir la efectividad de los golpes de media distancia de su rival. Ante esta respuesta, Yoreme Mendoza mantuvo el orden táctico, conectando ganchos de zurda a la zona hepática sin precipitarse en la búsqueda del nocaut inmediato.

El intercambio constante en la distancia corta le permitió a Sandoval tener momentos de recuperación en el cuarto episodio; sin embargo, la efectividad de los impactos mantuvo la ventaja en las anotaciones oficiales. Al término de los primeros cuatro asaltos, los tres jueces registraban en sus tarjetas una puntuación favorable para Yoreme Mendoza de 38-36, reflejando el dominio logrado con las caídas del segundo round.

Definición por nocaut técnico en el quinto asalto

El desenlace del pleito ocurrió en el quinto round, en momentos donde Sandoval mostraba su mejor versión ofensiva trabajando al cuerpo del retador. Durante un cruce simultáneo de golpes, un gancho de derecha de Yoreme Mendoza impactó de lleno en el rostro del monarca, provocando su tercera caída de la velada.

A pesar de reincorporarse, Sandoval quedó acorralado en las cuerdas tras recibir un castigo directo al hígado. Al percatarse del estado físico del peleador y la falta de respuesta defensiva, el árbitro intervino para decretar el nocaut técnico en el quinto asalto. Con este resultado, Yoreme Mendoza se proclamó nuevo campeón unificado de peso mosca del CMB y de la AMB, mientras que Ricardo Sandoval concluyó su primer reinado titular sin defensas exitosas.

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