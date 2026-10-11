Penta Zero Miedo hace historia en la WWE tras ganar Money in the Bank 2026

La lucha libre mexicana sumó un nuevo logro internacional durante la jornada del sábado 10 de octubre de 2026 en el recinto Smoothie King Center de Nueva Orleans. El gladiador Penta Zero Miedo se adjudicó la victoria en el combate por el maletín de Money in the Bank 2026, resultado que le otorga un contrato firmado para desafiar a cualquier campeón mundial de la empresa en la fecha y momento de su preferencia.

Un hito histórico para los gladiadores mexicanos en la empresa

El resultado obtenido en el evento principal coloca al competidor mexiquense en un lugar exclusivo dentro de la industria. Con este triunfo, Penta Zero Miedo se convirtió en el segundo representante de México en conseguir el contrato de Money in the Bank, igualando la marca alcanzada por Alberto del Río en la temporada 2011, hito que posteriormente facilitó la obtención del cetro máximo de la compañía.

La oportunidad contractual le permite al competidor diseñar una estrategia para disputar una faja de primer orden, inclusive en escenarios donde el monarca vigente termine debilitado tras una contienda. Dentro de las opciones que otorga el reglamento, Penta Zero Miedo puede optar por retar a figuras como Roman Reigns o Sami Zayn en los eventos principales de los próximos meses.

Momentos clave y desarrollo del combate con escaleras

La contienda de escaleras reunió a competidores de alto perfil en el cuadrilátero, entre los que destacaron CM Punk, Kevin Owens, Bron Breakker, Trick Williams y Je’Von Evans. El desarrollo del pleito exigió un desgaste físico elevado por el uso de elementos metálicos y castigos en zonas aledañas al ring, incluyendo un impacto de Evans sobre la estructura de una ambulancia ubicada en las inmediaciones del escenario.

La definición de la batalla ocurrió cuando Penta Zero Miedo aplicó un castigo conocido como Mexican Destroyer sobre Bron Breakker sobre una superficie metálica. Esta maniobra neutralizó a su oponente, permitiéndole a Penta Zero Miedo escalar en solitario para descolgar el maletín suspendido sobre el cuadrilátero y formalizar su victoria ante el público asistente en Nueva Orleans.

Consolidación deportiva y trayectoria en el calendario 2026

Al término de la función, el deportista originario de Ecatepec expresó sus impresiones sobre la contienda y el esfuerzo requerido para conseguir la victoria.

“Quiero llorar. Cuando veo eso… ¡wow! Sigo sin creer que esto haya pasado, pero esta es la prueba de que los sueños se hacen realidad. Necesitas trabajar todos los días. Esa lucha fue increíble. Todos ahí dieron todo esta noche. Mis respetos para todos, (CM) Punk, Kevin Owens Je’Von (Evan), hasta para (Bron) Breakker”, señaló el luchador mexicano.

El rendimiento exhibido por Penta Zero Miedo durante la temporada 2026 confirma una etapa de regularidad en su carrera, la cual registró previamente la obtención del Campeonato Intercontinental tras derrotar a Dominik Mysterio en marzo.

El impacto del triunfo generado por Penta Zero Miedo trasciende el plano individual, sumando el respaldo de la afición latinoamericana que se dio cita en el recinto deportivo. Las autoridades de la empresa prevén que la decisión sobre el canje del maletín altere la programación de los campeonatos estelares de cara a los próximos eventos de transmisión global.

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