Penta Zero Miedo retiene el título Intercontinental en una brutal lucha de escaleras

La noche de WrestleMania 42 en Las Vegas dejó enfrentamientos marcados por la intensidad y el uso constante de objetos, en combates donde la resistencia física y el contexto personal fueron determinantes. Uno de los duelos más destacados tuvo como protagonistas a Dominik Mysterio y Finn Bálor, quienes trasladaron su conflicto interno dentro de The Judgment Day a un escenario sin reglas.

Desde los primeros segundos, el combate mostró un ritmo agresivo. Bálor, en su versión de “The Demon”, tomó la iniciativa y llevó la pelea fuera del ring, donde utilizó un palo de kendo y golpeó a su rival contra la mesa de comentaristas. Mysterio buscó ganar espacio, pero terminó siendo arrinconado en los primeros compases del enfrentamiento.

La reacción llegó con un suicide dive que le permitió recuperar terreno. Ya dentro del ring, Dominik introdujo sillas metálicas y comenzó a utilizarlas para equilibrar el combate. En ese tramo, conectó un 619 seguido de un frog splash, aunque no logró cerrar la lucha con la cuenta de tres.

El intercambio de castigo se intensificó con el paso de los minutos. Ambos recurrieron a mesas y más sillas, elevando el nivel de violencia en una contienda donde cada impacto marcaba la diferencia. Bálor respondió con movimientos como el slingblade y dropkicks, manteniéndose firme pese a la ofensiva rival.

Penta Zero Miedo resiste en una lucha de escaleras llena de acción

En paralelo, otro de los momentos centrales del evento se vivió en la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental. Siete competidores participaron en un combate que mantuvo la tensión hasta el final, con constantes intercambios y maniobras de alto riesgo frente a más de 50 mil asistentes en el Allegiant Stadium.

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Penta Zero Miedo logró imponerse ante Rey Mysterio, Dragon Lee, JD McDonagh, Je’Von Evans y Rusev, en una contienda donde todos tuvieron momentos destacados. El desenlace llegó cuando aplicó un Mexican Destroyer sobre Evans, lo que le permitió escalar y descolgar el título para retenerlo.

El resultado también significó una revancha para Penta, quien en el mismo escenario había perdido la oportunidad de conseguir su primer campeonato el año anterior. En esa ocasión, cayó en su debut en WrestleMania ante Bron Breakker, Finn Bálor y Dominik Mysterio.

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Otro detalle llamativo del combate fue la vestimenta de Rey Mysterio, quien volvió a inspirarse en personajes de superhéroes y utilizó un atuendo basado en Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds.

El cierre de la jornada combinó desenlaces contundentes. En el combate sin reglas, Bálor ejecutó su remate final tras colocar una silla sobre el cuello de Dominik y conectar patadas antes de llevarlo a una mesa y aplicar el Coup de Grace definitivo para asegurar la victoria.

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