En mayo anunciarían oficialmente al rival del Canelo Álvarez

El entrenador y estratega del equipo de Saúl Álvarez, Eddy Reynoso, confirmó que el próximo mes de mayo será clave para definir el futuro del boxeador tapatío. Durante un encuentro con los medios en Los Ángeles, Reynoso señaló que el proceso de selección para la pelea programada el 12 de septiembre ya está en marcha.

El equipo de trabajo analiza diversas propuestas económicas y deportivas sobre la mesa de negociaciones.

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La planificación del combate de septiembre ocurre tras reportes de reuniones internacionales entre asesores financieros y representantes de promotoras en Londres.

Eddy Reynoso enfatizó que el objetivo principal es garantizar una contienda de alto nivel que cumpla con los estándares de la carrera de Canelo Álvarez. Por el momento, el cuerpo técnico se enfoca en supervisar el estado físico del púgil mientras se concreta el nombre del oponente.

Jaime Munguia and Eddy Reynoso have arrived for the media workouts🇲🇽 pic.twitter.com/S0lSK1o2Q4 — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) April 16, 2026

Las declaraciones de Eddy Reynoso

Sobre los tiempos de espera y el proceso de selección, Reynoso fue específico al hablar con los medios de comunicación en el Brickhouse Boxing Club.

“La idea es pelear en septiembre. Vamos a ver qué es lo que puede haber sobre la mesa. Todavía falta tiempo, pero creo que en mayo ya vamos a estar concretos ya en lo que viene”.

Respecto a la preparación física y la recuperación de lesiones previas del Canelo Álvarez, su entrenador dio un parte de tranquilidad para los seguidores del boxeo. Reynoso afirmó: “Nosotros vamos a estar listos, Canelo ya está entrenando, trabajando, físicamente se encuentra bien de su cirugía en el codo, está muy bien y vamos a ver qué es lo que sigue para septiembre”, según publicó el medio especializado FightHubTV.

El perfil del posible oponente

Aunque existen varios nombres en el panorama, la prioridad para el equipo es que el rival sea un campeón del mundo vigente. En los últimos días, el nombre del francés Christian Mbilli ha tomado fuerza como el principal candidato para enfrentar al Canelo Álvarez. Mbilli es el actual monarca súper medio del CMB y cuenta con la aprobación del organismo para realizar una defensa en el mes de septiembre.

Al ser consultado sobre si el boxeador europeo es la opción más cercana, el entrenador mexicano no descartó la posibilidad. Sobre este posible emparejamiento con el Canelo Álvarez, “Es lo que se viene perfilando (Mbilli), vamos a ver si se dan las cosas”.

Estado físico y metas para septiembre

A pesar de que no hay un contrato firmado, el entrenamiento diario del Canelo Álvarez no se ha detenido en las últimas semanas.

El boxeador ha manifestado sentirse en plenitud física, comparando su estado actual con el de un atleta de veinte años. Esta condición permite que el equipo de trabajo tenga flexibilidad al momento de elegir un estilo de pelea específico para el próximo compromiso.

El anuncio oficial de mayo pondrá fin a las especulaciones sobre si la pelea se llevará a cabo en Estados Unidos o en alguna otra sede internacional.

Para Canelo Álvarez, la fecha del 12 de septiembre es inamovible, ya que coincide con las festividades de la independencia de México. El equipo técnico espera cerrar los detalles contractuales en las próximas tres semanas para iniciar el campamento de entrenamiento formal.

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