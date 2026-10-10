Padre del Pitbull Cruz afirma que no es prioridad pelear contra Ryan García

El entorno del pugilista mexicano Isaac Pitbull Cruz atraviesa un periodo de análisis estratégico sobre las siguientes etapas de su carrera profesional en el cuadrilátero.

Tras haber completado la segunda defensa de su campeonato interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo ante Néstor Bravo, la representación técnica del Pitbull Cruz evalúa las opciones disponibles dentro del mercado internacional, priorizando la consecución del cetro absoluto de las 140 libras por encima de compromisos financieros de mayor alcance mediático.

El entrenador y padre del peleador tapatío, Isaac Cruz Sr., sostuvo que la atención del equipo debe concentrarse en el escenario reglamentario de la división superligera. Pese al interés generado por una posible contienda frente al campeón wélter Ryan García, la esquina del Pitbull Cruz considera inconveniente alterar la categoría de peso para responder a los llamados del pugilista estadounidense en plataformas digitales.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación sobre la gestión del calendario, el preparador del Pitbull Cruz enfatizó la importancia de aguardar el turno reglamentario por el título mundial. Isaac Cruz Sr. señaló que la búsqueda de remuneraciones económicas no debe subordinar el desarrollo deportivo de su hijo, asegurando que las grandes bolsas contractuales se consolidarán de forma natural tras la conquista de la faja absoluta del organismo sancionador.

El escenario de las 140 libras y la vía hacia el título absoluto

La planificación deportiva del Pitbull Cruz se encuentra condicionada por el enfrentamiento programado para el 24 de octubre en territorio británico entre Dalton Smith y Alberto “Avispa” Puello. El vencedor de dicho choque ostentará la condición de monarca regular de las 140 libras del CMB, lo que activaría el proceso de unificación obligatoria frente al boxeador mexicano durante el primer semestre de 2027.

Esta ruta reglamentaria permite al Pitbull Cruz competir dentro de su rango de peso natural sin incurrir en ventajas físicas hacia sus adversarios. De acuerdo con el criterio de su cuerpo técnico, permanecer en la división superligera garantiza un rendimiento óptimo, evitando el desgaste de disputar contiendas ante rivales que registran kilajes superiores a las 155 libras tras la fase de rehidratación en la categoría de los pesos wélter.

Retos directos y proyecciones de negociación para el cierre de año

A pesar de las observaciones emitidas por su entorno cercano, el peleador capitalino fue quien lanzó el desafío inicial hacia el entorno de García al término de su última presentación oficial. La respuesta del monarca estadounidense planteó la opción de coordinar la función para el mes de diciembre; sin embargo, no existen confirmaciones contractuales sobre el peso pactado o las sedes para dicho evento.

La resolución definitiva sobre el rumbo de la carrera del Pitbull Cruz dependerá de las evaluaciones que realice la promotora en coordinación con el equipo de entrenamiento. Mientras persisten los intercambios en redes sociales, la prioridad técnica permanece enfocada en asegurar el combate por el campeonato indiscutido de las 140 libras antes de explorar cruces en divisiones superiores.

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