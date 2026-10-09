Jaime Munguía ya tiene rival para exponer su cinturón, aunque la AMB no aprobó

El pugilista mexicano Jaime Munguía se prepara para formar parte de la función “México contra el mundo” pactada para el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

Aunque la organización de la cartelera anunció que el retador al título súper medio será el ruso Nikita Zon, el estatus oficial del combate atraviesa una fase de incertidumbre debido a la falta de aprobación de la entidad sancionadora.

Postura oficial de la Asociación Mundial de Boxeo

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) emitió una postura formal respecto al anuncio de la contienda entre Jaime Munguía y Nikita Zon, quien se ubica en el noveno peldaño del escalafón de las 168 libras.

El organismo rector rectificó la información difundida por los promotores del evento y aclaró la condición reglamentaria del campeonato a través de sus canales oficiales.

En un comunicado difundido en sus plataformas digitales, la entidad presidida por Gilberto Jesús Mendoza puntualizó la situación de la división: “La AMB no ha aprobado la pelea entre Jaime Munguía y Nikita Zon. Bektemir Melikuziev es el contendiente oficial en la división de supermedianos”. De este modo, el organismo reiteró la prioridad del retador obligatorio.

Antecedentes del mandato y revisión del expediente

El origen de la discrepancia normativa se remonta al pasado 21 de septiembre, fecha en la que el organismo rector ordenó el inicio de las negociaciones directas entre el campeón tijuanense y Bektemir Melikuziev. El plazo de 30 días otorgado para lograr un acuerdo concluye el próximo 21 de octubre, apenas diez días antes de la velada programada en territorio saudí.

Durante el periodo de negociaciones, la representación de Jaime Munguía gestionó un acuerdo de compensación económica con el entorno de Melikuziev para permitir una defensa opcional. Pese a estas tratativas y a la mención inicial de otros posibles oponentes como Keiber González, la elección final recayó en Nikita Zon, decisión que de momento no cuenta con la sanción correspondiente.

Plazos decisivos y futuro del campeonato súper medio

Ante la confirmación pública de la cartelera en Oriente Medio, las autoridades deportivas señalaron que someterán el caso a un análisis técnico para dictaminar si el cinturón estará en juego. A través de sus pronunciamientos en redes sociales, el organismo sancionador sentenció: “La AMB revisará la situación”, dejando abierta la resolución definitiva para los próximos días.

En caso de que el comité de campeonatos no otorgue el aval antes del vencimiento del periodo reglamentario, el compromiso de Jaime Munguía en Riad podría celebrarse sin el título mundial en disputa o derivar en un conflicto regulatorio sobre la titularidad del cinturón de la división supermedia.

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