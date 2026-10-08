Pelea del Canelo Álvarez estaría en riesgo por ataques con misiles a la ciudad de Riad

La organización del enfrentamiento de boxeo entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el francés Christian Mbilli, programado para el próximo 31 de octubre, afronta un escenario de incertidumbre en el aspecto logístico e institucional.

La capital de Arabia Saudita, Riad, registra una serie de agresiones con misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados por parte de grupos armados hutíes procedentes de Yemen, situación que pone en evaluación la seguridad de la sede del evento.

Security Alert: U.S. Mission Saudi Arabia (October 5, 2026)



Due to the ongoing security situation in Saudi Arabia and the potential for aerial drone or missile attacks on Saudi Arabia, the U.S. Mission strongly encourages all U.S. citizens to remain vigilant and follow the? pic.twitter.com/UTCvF54CnL — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) October 5, 2026

Escalada del conflicto en Arabia Saudita y alerta internacional

El incremento de las acciones militares en la región se intensificó tras los reportes de impactos en zonas estratégicas de la capital saudí, incluyendo las instalaciones del Aeropuerto Internacional Rey Khalid y complejos de procesamiento energético. Esta serie de ofensivas responde al recrudecimiento de las operaciones conducidas por las fuerzas respaldadas por el gobierno local dentro del territorio yemení.

Ante el deterioro del panorama en la zona geográfica, las autoridades diplomáticas internacionales emitieron comunicados preventivos. Específicamente, la Misión de los Estados Unidos en Arabia Saudita difundió el pasado 5 de octubre una alerta formal dirigida a sus ciudadanos en dicho país. En el documento oficial difundido por la representación diplomática se precisó: “Debido a la situación de seguridad actual en Arabia Saudita y a la posibilidad de ataques con drones o misiles aéreos contra el país, la Misión de los Estados Unidos insta encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses a mantenerse alerta y a seguir las indicaciones de las alertas nacionales emitidas por la Defensa Civil de Arabia Saudita”.

HOUTHIS CLAIM WIDESPREAD STRIKES across SAUDI ARABIA



AIR TRAFFIC DISRUPTED at RIYADH AIRPORT ? ARAMCO REFINERY among sites hit



BASES and AIRPORTS in OTHER REGIONS also targeted ? WARN ALL INTERNATIONAL AIRLINES using SAUDI AIRSPACE pic.twitter.com/GnSSU2DarW — RT (@RT_com) October 5, 2026

Confirmación de la sede y antecedentes de postergación

El surgimiento de estos eventos ocurre semanas después de que la directiva organizadora, encabezada por Turki Al-Alshikh, ratificara a la ciudad de Riad como el recinto oficial para la velada denominada “México vs. El Mundo”. Dicho anuncio, realizado el 29 de septiembre a través de canales oficiales de la empresa promotora, fijó el recinto The Venue como el escenario definitivo, frenando las especulaciones sobre un traslado del choque hacia instalaciones situadas en Las Vegas, Nevada.

Adicionalmente, el combate entre Canelo Álvarez y Mbilli ya había experimentado una modificación en su programación original. En primera instancia, la contienda estaba pactada para llevarse a cabo el 12 de septiembre; sin embargo, situaciones de índole familiar relacionadas con el entrenamiento del peleador tapatío obligaron a postergar la función hasta el cierre del mes de octubre. La preparación técnica del equipo de Canelo Álvarez se desarrolla actualmente en territorio europeo bajo supervisión especializada.

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