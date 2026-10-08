Ryan García con un reto casi imposible: reta a Floyd Mayweather Jr

Las alternativas para el próximo compromiso del pugilista estadounidense de origen mexicano han tomado un nuevo rumbo en el mercado de las 147 libras.

Ante las informaciones surgidas sobre un eventual acuerdo con Floyd Mayweather Jr., Ryan García manifestó su disposición de subir al cuadrilátero siempre que el combate se dispute dentro del terreno profesional y con el registro invicto del veterano peleador en disputa.

El escenario de un posible enfrentamiento entre ambas figuras del boxeo cobró notoriedad tras un reporte publicado por el portal especializado Fight Hype en sus plataformas digitales. En la información difundida por dicho medio, se indicó la existencia de contactos preliminares entre las representaciones de ambos deportistas para explorar la factibilidad de coordinar una función estelar.

? BREAKING: Sources say talks are underway for a mega-fight between Floyd Mayweather and Ryan Garcia. pic.twitter.com/vfN0UFjg6y — FIGHTHYPE (@fighthype) October 6, 2026

Ante la repercusión alcanzada por el reporte de Fight Hype, la respuesta del campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no tardó en producirse mediante sus canales públicos. Ryan García abordó los rumores del mercado para delimitar los términos bajo los cuales aceptaría enfrentar al excampeón invicto de 50 combates.

And no I wouldn’t do an exhibition I want his 0 on the fucking line. How much does he actually think he got left.



I’m ready Floyd, remember you made this call. I’m just returning the favor. Offer is on the table.



Accept or not, if not I move foward as I have been. — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) October 7, 2026

Posicionamiento en redes sociales y condiciones planteadas

El pugilista expresó sus términos a través de la red social X, donde descartó de forma categórica la organización de una función de exhibición. En sus publicaciones en dicha plataforma digital, Ryan García se dirigió a Mayweather con el mensaje: “Está bien, Floyd, veamos cuánto amas ese ‘0’”. En una entrada posterior en la misma red social, el deportista puntualizó: “Y no, no haría una pelea de exhibición; quiero que ponga su invicto en juego”.

Asimismo, el actual monarca de la categoría wélter sostuvo que la propuesta responde a un acercamiento previo entre las partes. ” ¿Cuánto cree que le queda? Estoy listo, Floyd, recuerda que tú hiciste esta llamada. Solo te estoy devolviendo el favor. La oferta está sobre la mesa. Acéptala o no, si no, seguiré adelante como hasta ahora”, manifestó Ryan García a través de la red social X al fijar la postura de su equipo de trabajo.

Panorama deportivo de los involucrados y alternativas de mercado

El escenario planteado por el peleador ocurre en un momento de búsqueda de rivales tras haber retenido el título de las 147 libras del CMB ante Conor Benn por la vía del nocaut en el segundo asalto. Tras esa presentación, la representación de Ryan García mantuvo conversaciones preliminares con nombres como Isaac Cruz, Teófimo López y Devin Haney para concretar un choque de unificación, sin alcanzar formalizaciones contractuales.

Por su parte, Floyd Mayweather Jr. registra su última presentación profesional en agosto de 2017 frente al peleador de artes marciales mixtas Conor McGregor. Desde esa fecha, el deportista de 49 años ha enfocado sus apariciones en veladas de exhibición. La concreción de este cruce dependerá de las evaluaciones que realicen ambas promotoras sobre los términos del reglamento aplicable.

Sigue leyendo: