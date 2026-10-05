Jaron Ennis va por unificación de cinturones ante Josh Kelly

El panorama de la categoría superwélter avanza hacia un combate de unificación. El pugilista estadounidense Jaron Ennis y el británico Josh Kelly disputarán los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El enfrentamiento está programado para realizarse entre diciembre de 2026 y comienzos de enero de 2027, según confirmó el promotor Eddie Hearn.

La organización del combate cuenta con facilidades operativas debido a que ambos pugilistas forman parte de la nómina de peleadores de la empresa Matchroom Boxing. En declaraciones ofrecidas al portal especializado BoxingScene, Eddie Hearn explicó el mecanismo legal que permite formalizar el pleito sin complicaciones entre promotoras.

Respecto a los avances de la cartelera, Hearn detalló a BoxingScene las condiciones pactadas para el choque: “Será en diciembre o muy a principios de enero, tenemos a ambos peleadores bajo contrato. Entonces, cuando decimos que los términos están acordados, en última instancia, en el contrato de Josh Kelly puedo activar una pelea con Boots y en el contrato de Boots puedo activar una pelea con Kelly. Así que efectivamente, estaremos haciendo una pelea de unificación a continuación”. De este modo, el marco legal vigente de Jaron Ennis permite la programación directa de la función.

El trayecto de Jaron Ennis en las 154 libras

Tras abandonar la división wélter, Jaron Ennis completó un ascenso rápido en la categoría superwélter. El deportista estadounidense debutó en las 154 libras con un triunfo en el primer asalto sobre Uisma Lima en octubre de 2025.

Posteriormente, en junio pasado, Jaron Ennis derribó en tres ocasiones a Xander Zayas antes de detener la contienda en el séptimo episodio, obteniendo simultáneamente las fajas de la AMB y de la OMB. Con ese resultado, el peleador norteamericano quedó posicionado para buscar un título adicional en la división.

La trayectoria de Josh Kelly y el panorama del campeonato indiscutido

Por su parte, Josh Kelly conquistó el campeonato de la FIB tras imponerse por decisión mayoritaria a Bakhram Murtazaliev en enero, registrando una defensa posterior frente a Caoimhin Agyarko en el mes de julio. El enfrentamiento entre Kelly y Jaron Ennis dejará al ganador con tres de los cuatro organismos principales de la categoría.

El único cinturón restante en el peso superwélter pertenece a Sebastián Fundora, monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Fundora defenderá su título ante el invicto Ermal Hadribeaj el próximo 17 de octubre en Las Vegas, evento que definirá la posibilidad de gestionar una unificación absoluta frente al vencedor del pleito entre Kelly y Jaron Ennis.

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