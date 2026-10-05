Shakur Stevenson y Devin Haney estarían cerca de pactar un combate

Las negociaciones para concretar un enfrentamiento entre campeones invictos de múltiples divisiones registran avances significativos.

Según un reporte publicado por el portal especializado BoxingScene, la representación de Shakur Stevenson y el equipo de Devin Haney mantienen conversaciones avanzadas para acordar un pleito en la categoría de peso wélter.

Antecedentes de negociación y reestructuración de agenda

El camino hacia estas conversaciones se reabrió luego de que se descartara la organización de un pleito entre Shakur Stevenson y Manny Pacquiao para la cartelera del 11 de diciembre en Cardiff, Gales.

De acuerdo con fuentes de la industria citadas por BoxingScene, la viabilidad financiera de cubrir los honorarios de dos peleadores con sueldos estelares en el evento coestelar de una transmisión de Netflix derivó en la búsqueda de alternativas para ambos pugilistas.

Por su parte, Devin Haney, monarca de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mantenía un panorama enfocado en un cruce previo contra Liam Paro o en una presentación programada para el 28 de noviembre en Atlanta. Sin embargo, la apertura de las conversaciones con el entorno del norteamericano modificó la planificación inmediata del peleador de 27 años.

Alternativas en el mercado y acuerdos con Zuffa Boxing

A la par de las negociaciones actuales, la promotora Zuffa Boxing evaluó otros posibles contendientes para el peleador de Nueva Jersey en categorías inferiores. Entre las opciones examinadas figuró un contacto con Gary Antuanne Russell en las 140 libras, alternativa que no llegó a concretarse tras considerarse insuficiente la propuesta económica presentada por los organizadores.

En este contexto, la concreción del enfrentamiento ante Haney marcaría el debut oficial de Shakur Stevenson bajo la estructura de la empresa Zuffa Boxing. El pugilista invicto llega a este escenario tras lograr la faja de las 140 libras de la OMB el pasado 31 de enero ante Teófimo López, buscando ahora proyectarse hacia la división inmediata superior.

Discrepancias en las condiciones de peso y cláusulas de contrato

El principal aspecto en discusión dentro de la negociación radica en el límite de peso que regirá la ceremonia de pesaje. Devin Haney solicita que el pleito se efectúe en el límite oficial de la división de las 147 libras y sin la inclusión de cláusulas de rehidratación en el contrato de la contienda.

Por su parte, Shakur Stevenson sostiene la postura de acordar un peso pactado de 144 libras para nivelar las condiciones físicas con el monarca de la OMB. Esta diferencia en las estipulaciones contractuales constituye el punto en el que ambas representaciones trabajan para alcanzar una redacción definitiva.

Declaraciones en redes sociales y llamado al acuerdo

La postura del peleador de Newark fue expresada públicamente a través de sus canales oficiales de comunicación. En mensajes difundidos en la red social X y recopilados por BoxingScene, el deportista instó a resolver las diferencias contractuales fuera del ámbito digital para hacer oficial el contrato de la pelea.

En una de sus publicaciones en dicha plataforma, Shakur Stevenson manifestó: “Dejemos de lado las negociaciones en línea. Mostremos al mundo de qué estamos hechos y organicemos la pelea más grande y mejor del boxeo”. Las declaraciones de ambas partes reflejan la intención de cerrar los términos finales en los próximos días.

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