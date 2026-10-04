Vaquero Navarrete tiene planes para pelear en nueva categoría

El pugilista mexicano Emanuel Vaquero Navarrete contempla cambios en la planificación de su carrera profesional de cara a las siguientes temporadas.

Tras conquistar los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la categoría superpluma ante Eduardo Núñez, el peleador enfoca su trabajo en el combate del 24 de octubre contra O’Shaquie Foster, monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Un triunfo ante el estadounidense dejaría al mexicano con la posibilidad directa de buscar la unificación absoluta de las 130 libras.

En una entrevista concedida al portal especializado Izquierdazo, Vaquero Navarrete explicó la relevancia que mantiene la búsqueda del campeonato indiscutido en su categoría actual, sin descartar un ascenso a los pesos ligero y superligero. “De alguna forma todo el equipo ya estamos encaminados con las unificaciones y eso, y de poder ganarle a Foster imagínate lo cerca que estaríamos de una unificación total dentro de la división”, declaró el deportista durante el diálogo con el citado medio.

A la par de su compromiso en las 130 libras, Vaquero Navarrete evalúa escenarios deportivos frente a peleadores de divisiones superiores como Vasiliy Lomachenko, William Zepeda o Rafael Espinoza.

El boxeador señaló que su estatura le otorga las condiciones físicas necesarias para competir en los pesos de 135 o 140 libras. Sobre este punto, el peleador afirmó: “Tengo una estatura bastante buena para pensar en 135, en 140, en esos rivales tan llamativos que hay dentro de esas divisiones, entonces hay muchas cosas, sin embargo, dependemos de este resultado primero”.

Recuperación de ritmo competitivo y cierre de trayectoria

El equipo de trabajo encabezado por el apoderado Alejandro Brito analiza las alternativas de agenda para gestionar la etapa final del desempeño profesional del peleador. Tras someterse a dos intervenciones quirúrgicas que redujeron su frecuencia de presentaciones en el cuadrilátero, Vaquero Navarrete prioriza recuperar el tiempo de inactividad a través de enfrentamientos con proyección en el mercado internacional.

En sus declaraciones, el campeón en tres divisiones detalló la orientación que proyecta para el término de su trayectoria en el boxeo profesional: “El cierre de mi carrera podría enfocarlo en esa parte, en 135 libras e incluso cerrar en 140 (…) Tuvimos dos cirugías en donde perdimos de alguna forma tiempo, entonces queremos como reponer esa parte”. De este modo, Vaquero Navarrete evaluará la respuesta física de su organismo tras el combate frente a Foster antes de oficializar el cambio de división junto a su equipo.

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