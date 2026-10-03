Jake Paul reapareció con nueva arremetida contra el Canelo Álvarez

El creador de contenido y boxeador Jake Paul realizó nuevas declaraciones dirigidas al pugilista mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Con motivo del anuncio sobre el próximo compromiso del tapatío programado para la noche de Halloween, el estadounidense cuestionó nuevamente la postura del campeón mundial respecto a la posibilidad de pactar un enfrentamiento sobre el cuadrilátero.

El combate de Álvarez está agendado para el 31 de octubre frente al francés Christian Mbilli en disputa del título supermediano del CMB. Ante la confirmación de esta fecha, Jake Paul utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para publicar un mensaje relacionado con la festividad. Jake Paul difundió en dicha red social el siguiente comentario: “Que Canelo pelee en Halloween es perfecto. Lleva tres años disfrazándose de un tipo que me tiene miedo”.

Las expresiones en redes sociales forman parte de una serie de llamados emitidos por el estadounidense para llamar la atención del equipo de trabajo del peleador jalisciense. Aunque las gestiones no se han concretado en un contrato definitivo, el entorno del deportista norteamericano mantiene los intentos de promoción a través de canales públicos.

Canelo fighting on Halloween is perfect.



He's been dressed up as a guy who's scared of me for three years. — Jake Paul (@jakepaul) September 30, 2026

Antecedentes de las negociaciones y contratos en el boxeo

La búsqueda de un choque entre Jake Paul y Álvarez registra antecedentes durante el desarrollo de la temporada 2025. En febrero de ese año, ambas partes mantuvieron acercamientos que estuvieron cerca de formalizar una cartelera; sin embargo, las conversaciones se detuvieron tras el acuerdo alcanzado entre el jeque Turki Al-Alshikh y el boxeador mexicano para la realización de cuatro combates bajo una cifra cercana a los 400 millones de dólares.

Posteriormente, las iniciativas continuaron mediante canales de transmisión en línea. Durante una intervención en vivo en la plataforma Kick.com, Jake Paul realizó un pronunciamiento público con una oferta económica: “Canelo, tengo 200 millones para ti. Dinero fácil. Jake Paul versus Canelo. Hagámoslo. Esto es lo que los fans han estado esperando. Esta es la pelea más grande que se pueda hacer en el boxeo”. Tras esa propuesta, Álvarez publicó imágenes alusivas a risas en sus cuentas oficiales sin cerrar de forma definitiva la opción para el futuro.

Situación deportiva de los involucrados previa a sus compromisos

En el aspecto deportivo, Jake Paul permanece fuera de actividad mientras recupera su estado físico tras la derrota por la vía del nocaut sufrida ante el peso pesado Anthony Joshua el 12 de diciembre de 2025, combate en el que registró una fractura en la mandíbula. Su equipo analiza las opciones de calendario para coordinar su retorno a las competencias de exhibición o profesionales.

Por su parte, Saúl Álvarez enfoca su preparación para la velada en Riad, Arabia Saudita, transmisión que se emitirá por el sistema de pago por evento de DAZN.

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