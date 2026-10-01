JC Chávez brindó una sentida despedida a Jorge Kahwagi

El exboxeador profesional Julio César Chávez se pronunció públicamente tras el fallecimiento del empresario, boxeador y político Jorge Kahwagi, registrado este miércoles.

A través de una publicación difundida en sus canales digitales, la figura del boxeo mexicano dedicó palabras a quien fuera su allegado en el ámbito personal y deportivo.

La noticia provocó diversas reacciones entre personalidades del sector público y del deporte en México.

El mensaje publicado por Julio César Chávez

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Julio César Chávez compartió una imagen en la que aparece junto a Kahwagi, la actriz Yolanda Andrade y el director técnico Miguel Herrera.

En el texto que acompañó la fotografía, el excampeón expuso el impacto que provocó el deceso en su entorno: “Hay noticias para las que el corazón nunca está preparado. Tu partida tan repentina, mi querido Jorge, nos deja un vacío inmenso”.

Asimismo, Julio César Chávez hizo referencia a la presencia constante del empresario a lo largo de distintas etapas de su vida. “Gracias por tu amistad incondicional y por haber estado firme siempre, en las buenas y en las malas”, expresó el deportista sonorense en la misma plataforma digital. La publicación concluyó con una declaración directa sobre el vínculo entre ambos: “Te nos adelantaste en el camino, hermano, pero la lealtad y cada recuerdo que vivimos se quedan grabados para siempre en la memoria y el corazón. Descansa en paz”.

Antecedentes de Jorge Kahwagi en el boxeo y confirmación del deceso

Jorge Kahwagi se desempeñó en la función pública, la actividad empresarial y el boxeo profesional. De acuerdo con los registros de la plataforma especializada BoxRec, completó 12 combates en la categoría profesional, con un balance de 12 victorias obtenidas antes del límite por la vía del nocaut. Su trayectoria en el cuadrilátero generó análisis por parte de la prensa deportiva debido a las características de sus rivales y el desarrollo de sus peleas.

La confirmación del deceso fue realizada por personas de su círculo cercano, entre ellos Roberto Palazuelos, Manuel Velasco y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán. Las declaraciones compartidas por Julio César Chávez en Instagram se sumaron a los pronunciamientos de dirigentes e integrantes de la comunidad boxística tras confirmarse la noticia.

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