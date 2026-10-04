Canelo está decidido a cerrar su carrera en el Azteca

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez evalúa la fase final de su trayectoria profesional y sostiene el propósito de realizar su combate de despedida en suelo mexicano.

Tras ajustar las proyecciones previas sobre su retiro del cuadrilátero, el peleador tapatío contempla la opción del Estadio Azteca como la sede para concluir sus compromisos en el deporte de combate.

Respecto a los plazos previstos para su salida de la actividad profesional, Canelo Álvarez señaló en una entrevista concedida a ESPN MX que considera realizar entre cuatro y cinco presentaciones adicionales antes de colgar los guantes. Esta estimación representa una extensión sobre los planes compartidos anteriormente, en los que evaluaba el retiro definitivo a los 37 años tras completar tres o cuatro peleas.

? Canelo Alvarez has stated that he would like to have his final fight at Azteca Stadium in Mexico ??



"I want my last fight to be in Mexico. Now that I was there as a fan supporting the national team, I was at Estadio Azteca, and it's a stadium that gives you an incredible? pic.twitter.com/KE0vh4fnNK — Source of Boxing (@Sourceofboxing) October 1, 2026

En la conversación transmitida por la cadena ESPN MX, el deportista fundamentó su decisión en el balance de los logros alcanzados a lo largo de su carrera. Canelo Álvarez abordó la dificultad de fijar una fecha de salida definitiva: “Hay que ser realistas, nunca sería suficiente. Si fuera por mí nunca sería suficiente. Pero yo creo que unas cuatro o cinco peleas más yo creo que es suficiente, ya he hecho todo lo que tengo que hacer en el boxeo, hice más de lo que un día imaginé, hice más de lo que un día soñé, entonces esto es un plus para mi carrera”, afirmó ante los micrófonos de dicho medio.

La opción del Estadio Azteca para el combate final

El plan trazado por el peleador tapatío establece de forma prioritaria que su última función oficial se organice en territorio nacional. Al ser consultado sobre la localización del evento de cierre, el deportista enfatizó su postura en la entrevista concedida a ESPN MX: “Quiero que mi última pelea sea en México”, aseveró el campeón mundial supermediano sobre el escenario deseado para su despedida.

Sobre la viabilidad de utilizar el inmueble de la Ciudad de México, Canelo Álvarez detalló que sostuvo un acercamiento formal vía remota con el empresario Emilio Azcárraga Jean para revisar la factibilidad logística del proyecto. El pugilista explicó que su experiencia personal como espectador en dicho escenario influyó en su interés por coordinar una función en sus instalaciones.

“Ahora que estuve como aficionado apoyando a la selección estuve en el Estadio Azteca y es un estadio que te genera una vibra impresionante, una vibra muy buena y me visualicé peleando ahí. Por una u otra cosa Emilio Azcárraga quería hablar conmigo, entonces nos contactamos, hicimos un Zoom y vimos la posibilidad de hacer una pelea en el futuro y sí, sí me visualizo peleando ahí. Veremos qué pasa”, concluyó sobre el contacto con la directiva.

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