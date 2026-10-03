Gervonta Davis está cerca de salir de un letargo lejos del ring

El boxeador estadounidense Gervonta Davis evalúa la posibilidad de enfrentar al australiano George Kambosos Jr. en lo que representaría su retorno al cuadrilátero tras más de 19 meses de inactividad profesional.

El ex monarca de la categoría superligero confirmó la existencia de gestiones entre los equipos de trabajo de ambos competidores, aunque señaló que la estipulación de una cláusula de rehidratación figura como el principal punto de discusión en las negociaciones.

El intercambio de declaraciones entre las partes inició luego de que Kambosos publicara un video en sus cuentas de redes sociales realizando sesiones de entrenamiento bajo la frase “en el laboratorio”. Ante esta difusión, Gervonta Davis respondió en plataformas digitales con el mensaje: “Ha estado llamando como una perra desesperada”. Tras este pronunciamiento, el peleador australiano emitió una réplica pública para aclarar la postura de su equipo de trabajo.

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BACK IN THE LAB????



FIGHT ANNOUNCEMENT SOON??

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Tank Davis: “I’ll see you guys soon! ???”#Boxing

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“En realidad es completamente al contrario… ustedes llaman más que el IRS, los mismos que te han estado llamando para que pagues tus impuestos atrasados. Mentiroso habitual escondido detrás de una cuenta falsa. Mira, amigo, los equipos están hablando. No le temo a nadie, simplemente dejen ya las cláusulas de rehidratación. ¡Una pelea es una pelea! Una guerra, ningún problema”, expresó Kambosos a través de sus canales oficiales al referirse a la postura del entorno de Gervonta Davis.

Registros deportivos y tiempos fuera de competencia

El posible combate involucra a dos pugilistas con lapsos prolongados al margen de la actividad en el cuadrilátero. En el caso de Gervonta Davis, su última presentación oficial ocurrió en marzo de 2025, fecha en que registró un empate ante Lamont Roach Jr. De concretarse el choque en el primer trimestre de 2027, el estadounidense acumularía cerca de dos años sin participación competitiva, registrando su victoria previa más reciente en junio de 2024 ante Frank Martin.

Por su parte, George Kambosos mantiene un período fuera de competencia desde junio de 2025, cuando fue detenido en el octavo asalto por Richardson Hitchins en pleito por el título superligero de la FIB. Tras obtener el campeonato ante Teófimo López en la temporada 2021, el peleador australiano sostiene una marca de dos victorias por cuatro derrotas en sus compromisos posteriores.

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