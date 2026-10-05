Dana White y Eddie Hearn desatan nueva guerra de poder

La organización del enfrentamiento de peso pesado entre Tyson Fury y Anthony Joshua, fijado para el 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff, generó un choque administrativo entre los promotores de la velada.

El rol que desempeñará Dana White en la realización de la función se convirtió en el punto central de una controversia contractual con el presidente de Matchroom Boxing, Eddie Hearn.

El desacuerdo surgió a partir de la presentación pública del evento realizada por la plataforma Netflix, donde se incluyó a Zuffa Boxing y a Dana White dentro de los entes organizadores.

Eddie Hearn sostuvo que dicha estipulación vulnera las cláusulas firmadas en el contrato de Anthony Joshua, las cuales restringen la incorporación de promotores externos sin la aprobación explícita del púgil y de su empresa gestora.

? DANA WHITE WILL NOT BE PRODUCING FURY-JOSHUA EITHER



? Eddie Hearn responds to Dana White: "He said, 'We are doing the TV production,' which again in the contract is prohibited. I actually started to feel bad for him. I spoke to SELA and I said, 'Have you seen this video?'? pic.twitter.com/tR8OCWWQfr — EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) October 4, 2026

En declaraciones recopiladas por medios especializados tras la difusión del anuncio, Hearn desestimó la participación atribuida al ejecutivo norteamericano en el apartado técnico. “Dijo que ellos están haciendo la producción de televisión, lo cual está prohibido por el contrato. Hablé con SELA y me dijeron que era completamente falso”, manifestó el dirigente británico al cuestionar la validez de la versión ofrecida sobre el equipo de producción.

Las declaraciones tras la función de UFC 332

La respuesta por parte del presidente de UFC no tardó en producirse durante la atención a los medios de comunicación posterior a la velada de UFC 332. En esa comparecencia de prensa, Dana White ratificó la presencia de su personal directivo y técnico para la velada programada en territorio galés.

El ejecutivo estadounidense sostuvo que mantendrá la supervisión directa durante la jornada deportiva programada para fin de año. “Estaré allí en el evento, estamos produciendo el show, igual que Canelo contra Crawford. Todo mi equipo producirá el show. Tendré mi teléfono en la mesa, como en cualquier otro show que produzco”, afirmó Dana White al abordar la planificación del espectáculo.

?? Dana White talks Eddie Hearn, via The Diary of a CEO podcast. ??



“Eddie Hearn is weak… His dad built that business. His dad’s a real guy?



“And I see it in Frank Warren [too]? Frank Warren is a real guy.” pic.twitter.com/ij0Y0EaUkp — Boxing Orbit (@boxing_orbit) October 5, 2026

Registros regulatorios y precedentes en el boxeo

La disputa legal tiene su base en la documentación presentada ante el British Boxing Board of Control, organismo encargado de regular la disciplina en el Reino Unido. De acuerdo con los archivos oficiales de dicha entidad, los únicos promotores registrados para la función de diciembre son SELA, Matchroom Boxing y Queensberry Promotions. La empresa Zuffa Boxing y el propio Dana White no figuran dentro de las licencias autorizadas ante las autoridades británicas.

No obstante, la postura asumida por la directiva de Zuffa Boxing establece una distinción entre la gestión de licencias promocionales y las labores de producción audiovisual. Dana White respalda la viabilidad de su intervención en el antecedente registrado durante el enfrentamiento entre Saúl Álvarez y Terence Crawford, marco en el cual su equipo operó la transmisión sin figurar en el registro de la promotora principal.

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