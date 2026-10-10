Se desata la locura con los precios de boletos para la cartelera Fury-Joshua

La comercialización de entradas para el enfrentamiento de peso pesado entre Tyson Fury y Anthony Joshua, fijado para el próximo 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff, registró cotizaciones históricas en los canales oficiales y en el mercado secundario.

Durante la jornada de venta general, las localidades regulares alcanzaron costos de hasta 13.128 libras esterlinas (1,738 dólares estadounidense) en la plataforma autorizada, mientras que los boletos VIP en plataformas de reventa se ofrecieron en cifras superiores a los 1,7 millones de pesos mexicanos.

La alta demanda en las plataformas digitales obligó a la empresa encargada del boletaje a emitir precisiones sobre los costos autorizados para el espectáculo. A través de un informe publicado tras la apertura de taquillas, la compañía distribuidora detalló la estructura tarifaria fijada para el recinto galés.

En la información difundida por la empresa boletera, se aclaró el margen de costos para el evento de fin de año: “Los precios de los boletos fueron establecidos por el organizador del evento y van desde 88.50 hasta 13,128 libras esterlinas, incluidos los cargos”, especificó Ticketmaster en su comunicado público. Asimismo, la firma aclaró que estos montos no contemplan promociones especiales ni servicios de hospedaje y transporte para los asistentes.

Pese a los límites informados para la venta directa, la oferta de la cartelera Fury-Joshua en el sector de reventa mostró un incremento sustancial en los asientos de primera fila. Diversos portales del mercado secundario publicaron accesos preferenciales con precios de hasta 73.645 libras esterlinas (97,517 dólares), suma que equivale a cerca de 1,79 millones de pesos mexicanos para presenciar el combate.

Alta demanda digital y tiempo de agotamiento de localidades

El proceso de venta general inició a mediodía, hora del Reino Unido, sobrepasando de forma inmediata el aforo disponible en el escenario de Cardiff, proyectado para recibir a 80.000 aficionados. La expectación generada por el choque entre Fury-Joshua provocó el colapso temporal del sistema debido a la masiva concurrencia de compradores en línea.

Durante los primeros minutos de la apertura, las métricas de la plataforma registraron a más de 500.000 usuarios dentro de la fila virtual de Ticketmaster. En paralelo, el portal institucional del Principality Stadium contabilizó a otras 170.000 personas en búsqueda de accesos. Este flujo constante de usuarios provocó que las entradas generales para la función Fury-Joshua se agotaran en un lapso menor a una hora.

Programación de la velada e impacto en la transmisión internacional

La velada del 11 de diciembre contempla la realización de un programa de combates de respaldo previo al choque de fondo de los pesos pesados. El horario del enfrentamiento estelar entre Fury-Joshua quedó establecido para la 1:00 de la madrugada del sábado 12 de diciembre, tiempo local de Gales.

Esta programación nocturna responde a las exigencias operativas para la emisión en directo a nivel global mediante la plataforma de streaming Netflix. De este modo, la velada Fury-Joshua busca adaptar su horario de máxima audiencia para la cobertura en el continente americano y los mercados internacionales.

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