Dana White afirma que hay avances para una pelea entre Jai Opetaia y Deontay Wilder

La estructuración del programa de combates de respaldo para la velada programada en Cardiff, Gales, suma una nueva alternativa en la división de los pesos pesados.

El promotor y ejecutivo Dana White confirmó que existen negociaciones avanzadas para programar el enfrentamiento entre el australiano Jai Opetaia y el estadounidense Deontay Wilder dentro de la cartelera encabezada por Tyson Fury y Anthony Joshua el próximo 11 de diciembre.

El plan trazado por la promotora Zuffa Boxing considera la incursión del invicto zurdo de 31 años dentro de la categoría máxima del boxeo profesional. De acuerdo con las declaraciones brindadas por Dana White a la cadena Sky Sports, la representación técnica del púgil australiano aceptó el reto de postergar temporalmente sus compromisos en la división crucero para asumir un pleito ante uno de los noqueadores con mayor recorrido en el peso pesado.

En su intervención ante los medios de comunicación británicos, el directivo destacó la disposición del peleador de Oceanía para asumir enfrentamientos de alta exigencia reglamentaria. Dana White sostuvo que, si bien la contienda representa un margen de riesgo elevado por las características físicas de Wilder, la mentalidad de Opetaia facilita la coordinación de choques competitivos en divisiones superiores sin restringir su ritmo de actividad en el cuadrilátero.

El escenario de Deontay Wilder y las opciones de mercado

Por su parte, Deontay Wilder se reincorpora a los planos estelares del boxeo internacional tras haber disputado 12 asaltos frente a Derek Chisora el pasado mes de abril. Luego de que sus gestiones previas para pactar una contienda contra Oleksandr Usyk no prosperaran por desacuerdos económicos en las cláusulas contractuales, el ex monarca estadounidense aceptó los términos preliminares presentados por los organizadores del espectáculo en Gales.

A pesar del interés por concretar el cruce ante Wilder el 11 de diciembre, la planificación de Opetaia mantiene como objetivo prioritario un futuro enfrentamiento contra David Benavidez en las 200 libras. Al respecto, Dana White puntualizó a Sky Sports que la empresa trabaja para resolver los aspectos logísticos de ambas contiendas, asegurando que el pugilista busca mantenerse en competencia activa sin reparar en la categoría de peso asignada.

Estructuración de la cartelera para la transmisión global

La inclusión de esta contienda reforzaría el catálogo de exhibiciones preliminares para la jornada que se transmitirá a nivel internacional a través de la plataforma Netflix. La labor de producción asumida por la directiva de Zuffa Boxing busca consolidar un programa de combates que mantenga el interés de la audiencia antes del evento estelar entre los pesos pesados británicos.

La resolución sobre el peso pactado y los términos reglamentarios finales dependerá de las firmas contractuales que gestionen las promotoras durante los próximos días. Con la ratificación pública emitida por Dana White, la organización avanza en la formalización de la pauta de combates previa a la cita programada en el Principality Stadium.

Sigue leyendo: