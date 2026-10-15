Canelo Álvarez aclara que su pelea en el Azteca no sería para retirarse

El pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez ofreció precisiones sobre las versiones de prensa vinculadas con la sede de su combate de despedida.

Luego de que sus declaraciones previas generaran interpretaciones sobre un posible retiro en la Ciudad de México, el campeón mundial explicó que las conversaciones para combatir en el Estadio Azteca responden a un proyecto de corto plazo y no al cierre definitivo de su carrera profesional.

Canelo Álvarez puntualizó la diferencia entre una presentación en la capital del país y el escenario definitivo para colgar los guantes. Al abordar las expectativas de los aficionados sobre el uso del inmueble capitalino, el boxeador indicó que existe interés en concretar una función en dicho recinto, pero descartó que ese compromiso marque el término de su trayectoria.

El peleador tapatío sostuvo que, en caso de elegir la sede para su última contienda, su preferencia se orientaría hacia el estado de Jalisco. “Si fuera de dónde me gustaría retirarme, me gustaría retirarme en Guadalajara, que fue donde empecé, donde se me vio nacer”, afirmó Canelo Álvarez al aclarar el alcance de los comentarios difundidos recientemente en medios de comunicación.

Negociaciones con la directiva y factibilidad a corto plazo

A pesar de descartar el Estadio Azteca como escenario del retiro, el atleta confirmó que mantiene comunicación constante con la administración del recinto para evaluar las condiciones operativas de un evento. La junta sostenida vía remota con el empresario Emilio Azcárraga Jean constituye una de las bases para analizar la factibilidad de incluir una fecha en el calendario cercano del pugilista.

Respecto a estos acercamientos, Canelo Álvarez destacó que la opción de pelear en el inmueble histórico se mantiene activa para las siguientes temporadas. El deportista señaló ante el medio especializado Izquierdazo, que las reuniones virtuales han permitido revisar propuestas concretas, reafirmando que una función en la capital representa un objetivo inmediato dentro de su planificación deportiva.

El impacto de la atmósfera deportiva y la opción de Guadalajara

La motivación para combatir en la capital mexicana surgió tras la asistencia del boxeador a eventos deportivos masivos en el Coloso de Santa Úrsula. Tras presenciar partidos de la selección mexicana durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, el tapatío evaluó la respuesta del público como un factor determinante para buscar la realización de un espectáculo pugilístico en las instalaciones.

Por otra parte, la posibilidad de realizar su combate final en Guadalajara cobra fuerza ante la proyección de nuevas infraestructuras deportivas en la región. La construcción del nuevo recinto del club Atlas, previsto para abrir sus puertas en la década de 2030, figura entre las opciones consideradas por el equipo de Canelo Álvarez para coordinar la eventual despedida del multicampeón mexicano de la actividad profesional.

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