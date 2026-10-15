Christian Mbilli admite haber sido fanático del Canelo

El camino hacia la velada boxística programada para el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, suma nuevas declaraciones por parte de los protagonistas. El pugilista de origen francés Christian Mbilli ofreció detalles sobre su perspectiva respecto a Saúl “Canelo” Álvarez, reconociendo la influencia que el peleador mexicano tuvo durante sus primeros años de formación en el deporte de los puños.

En vísperas del choque estelar en territorio saudí, Christian Mbilli recordó que comenzó a seguir la trayectoria del campeón tapatío a los 15 años de edad, coincidiendo con sus inicios en el entrenamiento del boxeo. El monarca supermediano destacó de manera particular el enfrentamiento que Álvarez sostuvo contra Miguel Cotto en 2015 como uno de los momentos que marcaron su afición por el estilo del mexicano.

A pesar del respeto expresado por la trayectoria de su oponente, el púgil galo enfatizó que su objetivo actual sobre el cuadrilátero exige superar la figura del veterano deportista. La oportunidad en Oriente Medio representa para Christian Mbilli la posibilidad formal de consolidar su nombre en los libros de historia de la disciplina, buscando una victoria que le otorgue el reconocimiento absoluto dentro de las 168 libras.

El objetivo del liderazgo en la categoría supermediana

La posición oficial en los organismos sancionadores ubica a Christian Mbilli como monarca de la división; sin embargo, el boxeador de 31 años señaló la importancia de validar dicho estatus frente al nombre de mayor jerarquía en el mercado actual. Vencer a Saúl Álvarez figura en su planificación como el paso necesario para demostrar que ocupa el primer peldaño del ranking mundial.

Para lograr este cometido, el equipo de trabajo de Christian Mbilli proyecta una estrategia enfocada en aprovechar el desgaste físico de su rival tras más de dos décadas de actividad profesional. El peleador francés busca ofrecer una actuación que le permita ser recordado como un referente de la categoría, asumiendo el compromiso en Riad como la coyuntura clave de su trayectoria.

Ratificación de la sede por parte de la organización en Riad

El desarrollo de la función programada para el cierre de octubre se mantuvo en evaluación mediática debido a los acontecimientos recientes y alertas de seguridad registradas en la región de Riad. Pese a estas circunstancias, la directiva encabezada por Turki Al-Alshikh confirmó que la planificación del espectáculo deportivo continúa sin alteraciones en su calendario oficial.

A través de sus canales de difusión en redes sociales, el funcionario saudí reveló que el propio Saúl Álvarez se comunicó directamente para reconfirmar su participación en la fecha pautada. Con la ratificación de las partes involucradas, el pleito entre el campeón tapatío y Christian Mbilli se mantiene como el evento principal de la cartelera en el escenario de Oriente Medio.

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