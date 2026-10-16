Oleksandr Usyk agrega a su agenda un pleito contra David Benavídez

El boxeador ucraniano Oleksandr Usyk contempla la realización de dos compromisos de alta exigencia competitiva de cara a la temporada de 2027, evaluando un tercer enfrentamiento ante Tyson Fury y un posible combate frente al estadounidense de origen mexicano David Benavídez.

Las proyecciones sobre el futuro profesional del deportista fueron difundidas por el periodista Mike Coppinger a través del programa especializado Inside The Ring, producido por el medio The Ring, donde se detalló la planificación institucional trazada para los siguientes ciclos competitivos del pugilista europeo.

Cualquier proyección sobre el calendario deportivo de Oleksandr Usyk se encuentra condicionada por los resultados que obtengan sus potenciales contrincantes en sus respectivas carteleras del presente año, incluyendo el compromiso de Tyson Fury frente a Anthony Joshua.

USYK WANTS FURY AND BENAVIDEZ IN 2027 ??



After failing to agree a deal to fight Deontay Wilder, Oleksandr Usyk is reportedly targeting a trilogy fight with Tyson Fury in 2027 along with a clash with current unified cruiserweight champ David Benavidez ?



Do you think Usyk beats? pic.twitter.com/lqfXPvAjfZ — IFL TV (@IFLTV) October 16, 2026

El historial entre ambos competidores registra dos antecedentes oficiales bajo la organización de The Ring, donde Oleksandr Usyk se impuso inicialmente por decisión dividida en mayo de 2024 para unificar la división y posteriormente ratificó su superioridad mediante una decisión unánime siete meses después.

El panorama competitivo de David Benavídez en la división

Por otra parte, la inclusión de David Benavídez en la agenda proyectada para el año 2027 requiere el cumplimiento previo de sus compromisos reglamentarios dentro de la categoría de peso crucero, donde tiene previsto un combate de unificación frente a Michal Cieslak en el mes de diciembre.

El desarrollo de este enfrentamiento determinará las opciones de unificación absoluta para el ganador, abriendo la posibilidad de gestionar un cruce directo contra el monarca ucraniano en función de los acuerdos que consoliden las entidades sancionadoras durante los próximos meses.

La planificación deportiva y el futuro cercano del campeón

La actividad reciente de Oleksandr Usyk incluye un triunfo por la vía del nocaut técnico en el undécimo asalto ante Rico Verhoeven, resultado registrado el pasado 23 de mayo que antecedió a la decisión institucional de dejar vacantes los cetros de la FIB, la AMB y el CMB.

Con un registro invicto y el reconocimiento generalizado en las clasificaciones internacionales de la disciplina, Oleksandr Usyk mantiene abierta la evaluación de su continuidad en los cuadriláteros internacionales antes de formalizar el cierre definitivo de su trayectoria profesional.

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