Óscar de la Hoya pide que suspendan la pelea del Canelo, por las amenazas de ataques en Riad

El panorama logístico para la función de boxeo programada en Arabia Saudita enfrenta cuestionamientos públicos tras los recientes incidentes de seguridad registrados en la región.

En este contexto, el promotor y excampeón Óscar de la Hoya solicitó de manera formal la cancelación de la cartelera denominada “México contra el mundo”, la cual tiene previsto enfrentar a Saúl Álvarez y Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en la capital saudí.

Pese a los reportes sobre impactos de misiles y vehículos aéreos no tripulados en zonas estratégicas de Riad, los organizadores locales reafirmaron que la cartelera se mantiene firme en la fecha establecida. Ante esta postura institucional, Óscar de la Hoya manifestó su desacuerdo con la decisión de mantener el evento en un entorno que considera carente de las garantías mínimas para los asistentes y equipos de trabajo.

Cuestionamientos sobre los riesgos operativos y el traslado

Las declaraciones de Óscar de la Hoya fueron difundidas a través de su programa especializado “Clapback”, transmitido en sus cuentas de redes sociales, donde el empresario criticó la falta de medidas preventivas frente a la situación geopolítica. El promotor señaló que las autoridades priorizan los compromisos comerciales por encima de la integridad física de las personas involucradas en la producción del espectáculo deportivo.

Asimismo, Óscar de la Hoya contrastó las condiciones de traslado de los boxeadores estelares con la situación del resto de los participantes y aficionados, argumentando que los deportistas se desplazan en aeronaves privadas mientras los equipos operativos enfrentan un escenario de vulnerabilidad. Las críticas apuntan directamente a la gestión del comité organizador encabezado por las instancias locales de entretenimiento.

Antecedentes de la cartelera y modificaciones en otros eventos

La realización de este enfrentamiento ya había experimentado un aplazamiento previo desde el mes de septiembre debido a situaciones particulares del equipo de preparación del pugilista tapatío. Aunque surgieron versiones preliminares sobre un posible cambio de sede hacia Las Vegas para el mes de noviembre, la directiva promotora descartó dicha opción y ratificó a Riad como el escenario definitivo.

No obstante, la postura de Óscar de la Hoya se fundamenta en la aplicación de medidas similares a las adoptadas por otros torneos internacionales en la región, los cuales han reprogramado sus fechas ante las alertas vigentes. El promotor enfatizó que la reprogramación constituye la única alternativa viable para salvaguardar la vida humana ante el nivel de riesgo que persiste en la zona geográfica.

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