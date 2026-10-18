Sebastian Fundora conquistó la victoria en el último segundo

El monarca de la categoría superwelter por el Consejo Mundial de Boxeo, Sebastian Fundora, concretó la cuarta defensa exitosa de su faja tras noquear al retador albanés Ermal Hadribeaj a los dos minutos con 59 segundos del duodécimo asalto.

La función, celebrada en el recinto The Chelsea del hotel The Cosmopolitan en Las Vegas bajo la producción de Premier Boxing Champions y emitida a través de las plataformas TNT y DAZN, concluyó con la definición antes del límite previa a la decisión de las tarjetas.

Tras un primer asalto de estudio en el que el aspirante buscó mantener la movilidad con el jab, la contienda derivó en un constante choque cuerpo a cuerpo cerca del centro del tapiz. La postura del retador provocó dos deducciones de puntos por parte del árbitro Thomas Taylor en los episodios tercero y undécimo debido a los amarres tácticos. Pese a esta dinámica defensiva, el volumen constante de ataques por parte de Sebastian Fundora comenzó a marcar la diferencia en la puntuación a partir de los capítulos intermedios.

The moment Sebastian Fundora secured the victory against Ermal Hadribeaj ? pic.twitter.com/NkRUbSDJ2b — Ring Magazine (@ringmagazine) October 18, 2026

Sobre el desarrollo de las acciones en la distancia corta, el pugilista ofreció detalles sobre su estrategia durante la entrevista concedida a la transmisión oficial tras el combate. “Le estuve pegando todo el tiempo en las costillas con la mano izquierda y, cuando conecté por el centro, escuché el ruido que hizo”, declaró el peleador al explicar el trabajo sostenido sobre la zona abdominal de su contrincante.

Definición del pleito

Los registros recopilados por la firma especializada CompuBox detallaron que el campeón conectó un total de 202 impactos frente a los 144 registrados por su adversario, destacando 56 golpes dirigidos a la zona hepática y costillar. La acumulación del castigo debilitó la respuesta del aspirante durante el tramo final del combate, escenario que aprovechó Sebastian Fundora para mantener la iniciativa ofensiva en el último minuto del enfrentamiento.

La resolución definitiva se produjo en los instantes finales del compromiso, cuando un golpe directo de izquierda enviado por Sebastian Fundora impactó en el rostro del retador, provocando su caída sobre el tapíz. El réferi decretó el nocaut técnico oficial a los 2:59 del duodécimo round, deteniendo el pleito a un segundo de la campanada final y formalizando el resultado a favor del peleador estadounidense.

Sebastian Fundora did that ? pic.twitter.com/Jtfcp1ejsz — Ring Magazine (@ringmagazine) October 18, 2026

Proyección hacia la unificación indiscutida de la división

Con este resultado registrado en Las Vegas, Sebastian Fundora elevó su marca profesional a 25 victorias, una derrota y un empate, con 17 triunfos por la vía del nocaut. Por su parte, Ermal Hadribeaj ajustó su registro a 23 triunfos, un tropiezo y una igualada dentro del terreno profesional.

Al ser consultado sobre los planes inmediatos en las 154 libras y una eventual unificación frente al vencedor del choque entre Jaron Ennis y Josh Kelly, el peleador ratificó sus metas dentro de la categoría. “Quiero ir por el campeonato indiscutido de esta división. Vamos a desarmar tanto a Jaron Ennis como a Josh Kelly”, afirmó Sebastian Fundora al concluir la jornada boxística en territorio estadounidense.

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