Daniel Dubois repitió la dosis: Noqueó en dos rounds a Fabio Wardley

La división de los pesos pesados presenció una resolución contundente durante la velada disputada este sábado en el The O2 Arena de Londres. El pugilista británico Daniel Dubois retuvo el campeonato mundial de peso completo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer por nocaut técnico a Fabio Wardley a los dos minutos con 21 segundos del segundo asalto, revirtiendo el resultado de su enfrentamiento previo.

Highlights from Daniel Dubois' DEMOLITION of Fabio Wardley in their rematch for the WBO heavyweight title ? pic.twitter.com/mkXlSWSMUm — Ring Magazine (@ringmagazine) October 17, 2026

Dominio temprano y derribo en el asalto inicial

El desarrollo de las acciones desde la campanada inicial mostró un escenario opuesto al combate celebrado en el mes de mayo. En aquel primer capítulo, Wardley había enviado a la lona al monarca durante los instantes iniciales; sin embargo, en esta oportunidad el planteamiento trazado por Daniel Dubois le permitió tomar la iniciativa de las acciones mediante el uso constante del jab de izquierda para fijar la distancia sobre el cuadrilátero.

Transcurridos 17 segundos del primer episodio, una combinación directa de derecha por parte del campeón envió a Wardley a la superficie del ring.

INCREDIBLE ?



Daniel Dubois DEFEATS Wardley inside two BRUTAL rounds ?#DuboisWardley2 pic.twitter.com/eE2ON9QIt5 — Queensberry Promotions (@Queensberry) October 17, 2026

A pesar de superar la cuenta de protección reglamentaria impartida por el árbitro Steve Gray, el retador enfrentó un volumen constante de ataques durante el resto del parcial. Ante la severidad del castigo, el entrenador Ben Davison se posicionó en el borde del tapiz con la toalla en la mano, optando finalmente por permitir la continuidad de su dirigido hasta el sonido de la campana.

Intervención de la esquina y definición por nocaut técnico

Para el segundo asalto, el aspirante al título intentó modificar la dinámica de la contienda buscando intercambios en la corta distancia y lanzando golpes volados. No obstante, la contundencia demostrada por Daniel Dubois neutralizó las arremetidas del oponente, manteniendo el control de las acciones mediante combinaciones precisas al rostro y forzando a Wardley a recurrir a los amarres tácticos para reducir el ritmo del combate.

La presión constante del monarca acorraló al retador contra las cuerdas sin obtener respuesta defensiva, hecho que motivó a la esquina de Wardley a lanzar la toalla al cuadrilátero para detener la contienda. El colegiado decretó el final del enfrentamiento a los 2:21 del segundo round, formalizando la victoria por la vía rápida tras cinco minutos y 21 segundos de duración total sobre el escenario londinense.

Con este resultado, Daniel Dubois elevó su registro profesional a 24 victorias, tres derrotas y 23 triunfos por la vía del nocaut, consolidando su reinado en el organismo sancionador. Por su parte, Fabio Wardley ajustó su marca a 20 triunfos, dos reveses y un empate dentro del terreno profesional.

Sigue leyendo: