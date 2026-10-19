Equipo de Jesse Rodríguez responde a la presión de Inoue y mantienen planes de pelea

El escenario competitivo en las divisiones menores del boxeo internacional registra nuevas precisiones sobre la eventual confrontación entre campeones. Luego de que el japonés Naoya Inoue manifestara públicamente la posibilidad de ascender al peso pluma ante la falta de acuerdos inmediatos, el equipo de trabajo liderado por el entrenador Robert García ratificó la disposición de Jesse Rodríguez para subir al cuadrilátero en el mes de marzo del próximo año.

Ante las advertencias emitidas por Inoue en sus plataformas digitales respecto a la búsqueda de nuevos rivales en categorías superiores, la representación técnica de Jesse Rodríguez ajustó la proyección de fechas para hacer viable el enfrentamiento. En una entrevista concedida al medio especializado The Ring, Robert García aclaró que la esquina del peleador estadounidense mantiene un interés firme en concretar el pleito y que están dispuestos a acelerar los tiempos de preparación.

Naoya Inoue has taken to social media to state that he is preparing for a move to 126lbs as he doesn't feel like waiting around for Jesse 'Bam' Rodriguez ? pic.twitter.com/MqtPqm5BKB — Ring Magazine (@ringmagazine) October 13, 2026

Durante su conversación con el portal especializado, el preparador manifestó su sorpresa ante las declaraciones del campeón japonés, señalando que hasta la fecha no se han iniciado contactos formales entre las promotoras. “No estamos diciendo que no vayamos a aceptar el combate. Estamos dispuestos a pelear contra Inoue y nos lo tomamos muy en serio”, sostuvo García, señalando además que el promotor Eddie Hearn tampoco ha recibido propuestas formales por parte de la directiva rival.

La agenda inmediata de 118 libras y los plazos contractuales

Para el cierre del año, la hoja de ruta trazada para Jesse Rodríguez contempla un choque de unificación en la división gallo frente al mexicano Christian “Chispa” Medina. La realización de este compromiso responde a obligaciones contractuales vigentes, requiriendo un periodo previo de entrenamiento activo antes de definir la fecha oficial para el combate.

Al abordar el calendario de trabajo en la entrevista, el entrenador explicó que la programación contemplada permite cumplir con el combate de fin de año, pausar durante las festividades y retomar el campamento a inicios de temporada. “Bam tiene que pelear antes de que termine el año por contrato. Bam puede tomarse libres las fiestas navideñas y volver después al campamento para pelear contra Inoue en marzo”, precisó García sobre la logística de Jesse Rodríguez.

? BAM vs. INOUE IN MARCH? ROBERT GARCIA REVEALS THE PLAN!



Robert Garcia believes Jesse “Bam” Rodriguez could face Naoya Inoue as early as March but there’s another fight he’d like Bam to take first.



Garcia wants Rodriguez to face the hard-hitting Medina in December, giving him? pic.twitter.com/V5jHoNM3Da — BoxingScene.com (@boxingscene) October 15, 2026

Disposición de la esquina para formalizar el acuerdo

Respecto a los trámites organizativos para oficializar la función, la representación técnica de Jesse Rodríguez enfatizó que el avance de las negociaciones depende del inicio formal de las conversaciones entre las promotoras. El cuerpo técnico descartó cualquier postura evasiva y reiteró que la aceptación de las condiciones requerirá únicamente establecer el canal de comunicación correspondiente entre las partes.

García concluyó sus declaraciones ante el medio especializado haciendo un llamado a la directiva del peleador asiático para iniciar la redacción de los contratos. “Si Inoue y su equipo realmente están dispuestos a hacerlo, lo único que necesitamos es una llamada telefónica y llegaremos a un acuerdo”, sentenció el entrenador, asegurando que la esquina de Jesse Rodríguez reitera su disposición para concretar uno de los choques de mayor expectativa en las categorías menores.

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