Canelo Álvarez detalla sus días de entrenamiento con Usyk en España

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez modificó la logística habitual de su preparación deportiva al trasladar su campamento base a la localidad de Gandía, España.

De cara al compromiso programado para el 31 de octubre frente al francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, el atleta tapatío integró elementos de trabajo del equipo del campeón mundial de peso pesado, Oleksandr Usyk, para afinar aspectos físicos y adaptarse a las condiciones de horario del continente asiático.

Trabajo multidisciplinario y relación con Usyk

En una entrevista concedida al periodista Mike Coppinger para el medio especializado The Ring, Canelo Álvarez detalló los aspectos técnicos de su estadía en territorio español y la relación de colaboración con el pugilista ucraniano. El deportista tapatío señaló que la integración de nuevas dinámicas de acondicionamiento físico se realiza bajo la supervisión de su entrenador principal, Eddy Reynoso, para adecuar los ejercicios a las exigencias del combate en las 168 libras.

Durante la conversación con el citado portal, el boxeador abordó la apertura del equipo de Usyk para compartir métodos de trabajo. “Canelo Álvarez” declaró sobre la rutina en el gimnasio: “Nos caemos bien. Vi muchos videos y pregunté. Me pusieron en el gimnasio y se lo agradezco mucho. Me enseñan y aprendo rápido. En entrenamiento de fuerza y acondicionamiento físico estoy aprendiendo cosas nuevas. Se dedican por completo a mí y hacen todo según las necesidades de mi entrenador para el boxeo”, sostuvo el peleador mexicano ante los micrófonos del medio.

Adaptación de huso horario y logística de la contienda

La elección de la sede europea responde a una estrategia para mitigar el impacto biológico por el cambio de horario antes de ingresar a territorio saudí. Esta decisión técnica le permite a Canelo Álvarez reducir los efectos del ajuste de huso horario a solo dos horas de diferencia respecto a Riad, evitando inconvenientes registrados en presentaciones anteriores en Oriente Medio.

Al respecto, el pugilista recordó las dificultades experimentadas en mayo de 2025 durante su enfrentamiento contra William Scull, combate que se realizó a las 6:00 de la mañana, hora local. El atleta explicó que solicitó a la directiva encabezada por Turki Al-Alshikh fijar el horario de la contienda contra Mbilli no más allá de la medianoche o 1:00 de la madrugada, señalando que el cuerpo requiere cerca de 21 días para lograr una adaptación completa del sistema nervioso.

Antecedentes recientes y panorama de la velada

Respecto a los antecedentes sobre el cuadrilátero, Canelo Álvarez afronta este compromiso tras someterse a una intervención quirúrgica en el codo izquierdo efectuada en octubre de 2025, posterior a su enfrentamiento contra Terence Crawford en Las Vegas. Con un registro profesional de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, el jalisciense asumirá el combate en calidad de retador en las 168 libras.

La función denominada “México vs. El Mundo” tendrá como choque estelar la disputa frente a Christian Mbilli, actual poseedor del cetro supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, quien llega al compromiso con una marca invicta de 29 triunfos y un empate. De este modo, el equipo de Canelo Álvarez mantiene la concentración en las instalaciones de Gandía para concluir la etapa final de preparación antes de trasladarse a Riad para la transmisión global por la plataforma DAZN.

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