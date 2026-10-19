Shakur Stevenson separa camino de Dana White

El boxeador estadounidense Shakur Stevenson confirmó la finalización de su vínculo contractual con la promotora Zuffa Boxing, entidad con la que había firmado un acuerdo de representación tres meses atrás.

Tras no concretar compromisos oficiales durante este periodo, el pugilista de 29 años solicitó la liberación de su contrato para continuar su carrera en el terreno de la agencia libre.

?? Shakur Stevenson has announced he’s been released from his promotional contract with Zuffa Boxing.



Stevenson has not fought under the promotion since signing in July. pic.twitter.com/oQzyRZiqKN — Ring Magazine (@ringmagazine) October 19, 2026

Rescisión de contrato tras tres meses de relación laboral

La incorporación de Shakur Stevenson a la empresa dirigida por Dana White y Turki Alalshikh se formalizó en el mes de julio.

La firma ocurrió meses después de su última presentación sobre el cuadrilátero, efectuada el 31 de enero en el Madison Square Garden de Nueva York, escenario donde venció a Teofimo López para obtener los títulos de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la publicación The Ring.

Durante su permanencia en la promotora, las gestiones para pactar un enfrentamiento ante Devin Haney en la división de los pesos wélter no alcanzaron un término definitivo debido a diferencias en las cláusulas de peso y rehidratación. Del mismo modo, las tratativas para organizar un combate frente al campeón superwélter Gary Antuanne Russell quedaron desestimadas sin acuerdo entre las partes.

Declaraciones y el inicio de su propia promotora

A través de un video publicado en su canal oficial de YouTube, Shakur Stevenson explicó los motivos que lo llevaron a solicitar la conclusión de su relación de trabajo con la entidad promocional. El atleta señaló que completó ocho semanas de campamento de entrenamiento previo a la resolución administrativa de su estatus profesional.

En su intervención en la plataforma digital, el deportista detalló el procedimiento formal ejecutado durante el fin de semana: “No estoy enfadado con nadie, pero solicité mi rescisión de contrato con Zuffa Boxing y durante el fin de semana mi solicitud fue aceptada. Oficialmente soy agente libre, ahora tomo las riendas de mi carrera, voy a crear mi propia empresa de promoción y estoy dispuesto a trabajar con otros promotores”, declaró el peleador en su canal de YouTube.

Planes en las 135 y 140 libras antes de subir al peso wélter

Respecto a sus siguientes objetivos dentro del cuadrilátero, Shakur Stevenson enfatizó su intención de defender sus campeonatos en las categorías de 135 y 140 libras antes de evaluar un ascenso definitivo a las 147 libras. El pugilista sostuvo que responderá a sus propios plazos de preparación sin ceder a las presiones del mercado internacional.

En el mismo pronunciamiento emitido en YouTube, el peleador abordó su proyección hacia la división wélter a mediano plazo: “Llegaré allí, pero a mi ritmo, no al de nadie más. Pronto seré el boxeador número uno libra por libra y estoy abierto a copromocionar y trabajar con cualquier cadena”, afirmó el atleta invicto en 25 combates profesionales. Por su parte, la representación de Zuffa Boxing declinó emitir comentarios inmediatos tras la difusión del anuncio.

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