Crecen los rumores en el cambio de sede para pelea del Canelo Álvarez, se mudarían a Las Vegas

La contienda programada entre Saúl Canelo Álvarez y el francés Christian Mbilli enfrenta la posibilidad de cambiar de escenario.

La solicitud formal presentada por el pugilista mexicano para renovar su licencia de boxeo en el estado de Nevada abre la alternativa de trasladar la función pactada originalmente para el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, hacia la ciudad de Las Vegas.

Durante la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Atlética del Estado de Nevada, el organismo confirmó que Canelo Álvarez tramitó la solicitud de renovación de su licencia profesional para competir durante el año 2026.

? “WE HAVE NO FLIGHTS, NO INFORMATION!”



Robert Garcia raises serious concerns over fighter safety and the uncertainty surrounding Canelo Alvarez vs. Christian Mbilli’s October 31 event.



Garcia reveals that his team, including Lindolfo Delgado, has yet to receive flight details? pic.twitter.com/FmPHjqiqVj — BoxingScene.com (@boxingscene) October 22, 2026

Aunque el peleador tapatío requiere completar las evaluaciones médicas reglamentarias, este procedimiento legal habilita la opción de agendar una presentación en territorio estadounidense antes de concluir el presente periodo anual.

A pesar de que no existe una postura oficial emitida por el equipo de Canelo Álvarez o por el promotor Turki Al-Alshikh, el trámite ante las autoridades de Nevada fortalece las versiones de la industria sobre un ajuste de fecha y sede. La planificación preliminar contempla la viabilidad de reprogramar el enfrentamiento para el 21 de noviembre en el estado de Nevada.

Situación de seguridad en Riad y preparativos de la velada

La incertidumbre respecto a la localización del evento surge tras los recientes incidentes registrados en la capital saudí, donde agresiones contra infraestructuras estratégicas, incluyendo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, derivaron en alertas internacionales. Esta coyuntura motivó a las autoridades gubernamentales de Estados Unidos a instruir el retiro de personal diplomático no esencial y sus familiares radicados en la zona.

? CANELO: “I’LL GO TO HELL TO GET MY BELT BACK!”



Canelo Alvarez is reportedly determined to proceed with his October 31 showdown against Christian Mbilli despite serious security concerns surrounding the event.



According to a source cited during BoxingScene Today, Canelo? pic.twitter.com/lGk6X6pCxn — BoxingScene.com (@boxingscene) October 22, 2026

En contraste con las alertas internacionales, la organización oficial de Riyadh Season mantiene la promoción de la cartelera denominada “México contra el Mundo”. La agenda institucional contempla la llegada de las delegaciones, conferencias de prensa y la ceremonia de pesaje oficial a partir de las 21:00 horas, tiempo local de Riad, durante la última semana del mes.

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