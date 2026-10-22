David Benavídez cerrará el año con un combate de unificación

El boxeador estadounidense David Benavídez disputará un combate de unificación dentro de la división de peso crucero frente al polaco Michal Cieslak el próximo 5 de diciembre.

La confirmación oficial del enfrentamiento se dio a conocer a través de un anuncio emitido en las plataformas digitales de la empresa de transmisión DAZN, fijando la fecha para la disputa de tres de los cuatro cetros principales de la categoría.

En este compromiso oficial, David Benavídez pondrá en juego las fajas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Por su parte, Michal Cieslak ingresará a la contienda ostentando el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mientras que la corona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) permanece vacante en la división.

?? ANNOUNCED: David Benavidez will face Michal Cieslak in a WBA, WBC & WBO cruiserweight title unification on December 5th, live on DAZN. pic.twitter.com/sl6ge61pkv — Ring Magazine (@ringmagazine) October 22, 2026

Con un registro profesional de 32 victorias sin derrotas y 26 triunfos por la vía del nocaut, el pugilista de 29 años originario de Phoenix, Arizona, llega a esta cita tras haber obtenido el campeonato unificado el pasado 2 de mayo, fecha en la que venció por nocaut en el sexto asalto al mexicano Gilberto Ramírez. Ese resultado le permitió a David Benavídez consolidar su condición de campeón mundial en tres categorías distintas dentro del terreno profesional.

Antecedentes de Michal Cieslak y el estatus del cetro CMB

Por su parte, el oponente europeo de 37 años registra una marca de 28 victorias, dos derrotas y 22 nocauts. Cieslak obtuvo la faja interina del CMB en junio de 2025 al detener en cuatro episodios al canadiense Jean Pascal, siendo elevado a la condición de monarca absoluto el pasado 14 de septiembre por decisión administrativa del organismo sancionador.

Esta elevación del peleador polaco ocurrió tras la destitución del anterior campeón Noel Mikaelian, a quien la entidad le retiró el título reglamentario luego de declinar la orden oficial de enfrentar a David Benavídez. En su lugar, Mikaelian optó por medirse ante Jai Opetaia el 12 de septiembre, pleito en el que cayó derrotado en el noveno asalto.

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