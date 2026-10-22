Vaquero Navarrete deja las cosas claras antes de medirse contra Foster

El boxeador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete afronta la fase final de su preparación para disputar la unificación de tres títulos mundiales en la categoría superpluma ante el estadounidense O’Shaquie Foster.

La función programada para este sábado en San Antonio, Texas, pondrá en juego las fajas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que ostenta el pugilista mexiquense, frente al cetro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en poder del deportista norteamericano.

En declaraciones concedidas a la cadena ProBox TV, Vaquero Navarrete analizó las características operativas de su contrincante, quien destaca por mantener una postura evasiva y de contragolpe sobre el cuadrilátero. El deportista explicó que el campamento de entrenamiento de más de dos meses estuvo orientado a neutralizar los desplazamientos laterales de su rival y fijar el ritmo de las acciones mediante el volumen de golpes.

Asimismo, el peleador señaló que el trabajo de acondicionamiento físico realizado con su cuerpo técnico le permitirá sostener la presión ofensiva durante el tramo final de la contienda. De acuerdo con las estimaciones presentadas por Vaquero Navarrete, la resistencia acumulada en la preparación constituye la base para mantener el control de las anotaciones en las tarjetas de los jueces durante los episodios decisivos.

La diferencia entre la observación previa y el intercambio en el ring

Respecto al estudio previo realizado por la esquina adversaria, el pugilista abordó el hecho de que Foster presenció algunas de sus presentaciones recientes a un costado del escenario. Sobre esta situación, Vaquero Navarrete sostuvo que existe una diferencia sustancial entre evaluar los desplazamientos desde las tribunas y asimilar la potencia de las combinaciones sobre el tapiz durante la ejecución oficial de la pelea.

El monarca de las 130 libras fundamentó su postura indicando que la percepción táctica de un atleta se modifica al ingresar a la distancia corta e intercambiar impactos directos. Por tal motivo, Vaquero Navarrete descartó que la presencia de su oponente en combates anteriores otorgue una ventaja determinante al momento de resolver los pasajes del enfrentamiento estelar.

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