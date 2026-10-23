Polémica por cambio de última hora: El Divino Espinoza no pelearía ante el venezolano Lorenzo Parra

A poco más de una semana de la función programada para el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, la contienda entre el campeón mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo, Rafael Divino Espinoza, y el venezolano Lorenzo Parra habría sufrido un ajuste reglamentario.

La modificación en la cartelera surge tras complicaciones relacionadas con los exámenes médicos del retador sudamericano, situación que motivó la búsqueda de un oponente sustituto para la velada. Aunque los organismos competentes siguen sin confirmar este hecho.

Primero fue @jaimemunguia15 que evito pelear en contra de @BMelikuziev

Ahora es Rafael "El Divino" Espinoza, que opta por un rival mucho más facil. #MexicovsTheWorld #CelisRingside

LOS PUPILOS DE EDDY REYNOSO Y EL ARTE DE ESQUIVAR A LOS MANDATORIOS.



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Incertidumbre médica y la versión de Lorenzo Parra

En una entrevista concedida a la cadena especializada ESPN KNOCKOUT, el pugilista venezolano Lorenzo Parra fijó su postura frente a las versiones que señalan su salida de la velada.

El deportista conocido como “Lencho” explicó los detalles sobre la revisión médica requerida por las autoridades sancionadoras, argumentando que cumplió con las evaluaciones solicitadas y que mantiene la expectativa de recibir la autorización oficial para subir al cuadrilátero.

“Yo estoy como todo el mundo, sinceramente no sé qué pasa. Me dice mi manager que hay un problema con los exámenes médicos, yo voy a hacerme esas pruebas médicas y en otra clínica para ver qué sucede”, dijo el venezolano.

Asimismo, durante la conversación con la citada cadena televisiva, el púgil criollo manifestó su desacuerdo con la posibilidad de ser sustituido a pocos días de la función.

Parra sostuvo que completó la etapa más exigente de su campamento de entrenamiento y que la decisión de buscar un nuevo adversario para Divino Espinoza resulta precipitada mientras no exista un dictamen médico definitivo por parte de la comisión reguladora.

“Todavía hay posibilidades de que pueda pelear, pero debemos esperar que dicen desde la comisión técnica”, cerró Parra.

El escenario para la defensa del título pluma de la OMB

Ante el panorama de incertidumbre sobre la elegibilidad del retador venezolano, la representación técnica de Divino Espinoza mantiene la concentración en el aspecto físico para cumplir con la fecha pautada en el calendario.

El monarca de las 126 libras busca realizar la defensa oficial del cetro del organismo sancionador en el evento denominado “México contra el Mundo”, manteniendo el ritmo de trabajo junto a su equipo.

Por su parte, la promotora encargada de la organización del espectáculo evalúa alternativas en el mercado internacional para asegurar la participación del peleador azteca. La búsqueda de un contendiente de reemplazo tiene como objetivo garantizar que Divino Espinoza exponga su faja mundial sin alterar la programación pautada para la jornada pugilística en Oriente Medio.

Aunque ya varios medios apuntan que el siguiente oponente del mexicano será el nicaragüense Ricardo Blandón, incluso el mismo Espinoza maneja este nombre y considera estar listo para el choque.

“Son cosas que suceden y uno debe estar preparado, entonces lo tomo de buena manera, con mucha fe que Dios hace las cosas por algo y listo, ya estaba listo y con quien sea puedo pelear”, dijo el jalisciense en una entrevista con Box Azteca.

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