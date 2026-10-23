Tras años insistiendo, David Benavídez desiste en pelear contra Canelo

El pugilista estadounidense David Benavídez dio por concluidas las gestiones para pactar un enfrentamiento ante el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Tras registrar un periodo prolongado en la búsqueda de este combate, el deportista de origen mexicano decidió enfocar su trayectoria en las divisiones de peso semipesado y crucero, descartando nuevas solicitudes públicas dirigidas hacia el campeón tapatío.

En una conversación sostenida para la plataforma Last Stand Podcast with Brian Custer, David Benavídez explicó que la posibilidad de subir al ring frente a Álvarez no se materializará en el ámbito profesional.

Durante su intervención en el espacio audiovisual, el atleta indicó que mantendrá la consideración sobre la trayectoria de su homólogo sin emitir pronunciamientos que busquen forzar la firma de un contrato.

En las declaraciones compartidas durante la emisión, David Benavídez argumentó que insistir en la realización de la contienda carece de efectividad cuando la contraparte no manifiesta apertura para conciliar el pleito.

“Sí. Honestamente, puedo decir con seguridad que esa pelea nunca va a suceder”, dijo el pegador de origen mexicano.

Asimismo, el Púgil de 29 años puntualizó que Álvarez constituye una figura consolidada en la disciplina, manifestando su intención de construir un legado deportivo de trascendencia similar dentro de los cuadriláteros internacionales.

Enfoque competitivo en las 200 libras y próximos compromisos

La transición de categoría impulsada por David Benavídez derivó en la obtención de cetros mundiales en los pesos semipesados y en la división de los pesos crucero. Tras imponerse en mayo pasado ante Gilberto Ramírez para obtener las fajas de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo en las 200 libras, la representación técnica del atleta reorientó las metas inmediatas de su carrera.

De cara a los siguientes compromisos pautados en la agenda, David Benavídez proyecta su retorno al cuadrilátero para el próximo 5 de diciembre en Phoenix, Arizona. En dicha función, el monarca estadounidense disputará el título del Consejo Mundial de Boxeo frente al polaco Michal Cieslak, buscando unificar las tres coronas principales antes de finalizar la presente temporada competitiva.

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