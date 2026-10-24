Omar Chávez pide ser el rival del Canelo Álvarez en el Estadio Azteca

El pugilista mexicano Omar Chávez manifestó su interés de convertirse en el oponente del excampeón supermediano Saúl “Canelo” Álvarez para una eventual función en el Estadio Azteca.

Tras las declaraciones emitidas por el deportista tapatío sobre las gestiones que mantiene con la directiva del inmueble capitalino, el integrante de la dinastía Chávez planteó la posibilidad de protagonizar dicho choque en la Ciudad de México.

Propuesta en redes sociales y preparación física

A través de una publicación difundida en su cuenta oficial de Instagram, el pugilista Omar Chávez expuso su intención de ocupar la plaza de retador en la velada que se proyecta en el Coloso de Santa Úrsula. En su mensaje público, el boxeador sinaloense señaló que buscará concretar una actuación destacada en su siguiente compromiso oficial sobre el cuadrilátero con el objetivo de respaldar deportivamente su candidatura para el enfrentamiento ante Álvarez.

De acuerdo con lo expresado por Omar Chávez, su historial en las carteleras profesionales le otorga las credenciales necesarias para garantizar la asistencia de la afición en el recinto. El atleta argumentó que sus presentaciones anteriores registraron una respuesta constante de la audiencia cuando enfrentó a contendientes de exigencia, motivo por el cual confía en su capacidad para promover la convocatoria del espectáculo en la capital del país.

El aforo del escenario y el antecedente histórico de la dinastía

Las pláticas entre la representación de Canelo Álvarez y el empresario Emilio Azcárraga Jean abrieron la viabilidad de organizar una contienda a corto plazo en el Estadio Azteca, descartando que dicho evento marque el retiro definitivo del boxeador jalisciense. La búsqueda de una combinación en la cartelera responde a la necesidad de cubrir la capacidad del inmueble, el cual cuenta con un aforo proyectado entre las 87.000 y 90.000 localidades tras las obras de remodelación y la habilitación de asientos sobre el campo de juego.

En este contexto organizativo, la iniciativa presentada por Omar Chávez busca vincular el apellido de su familia con el recinto capitalino, donde su padre estableció una marca de asistencia en 1993 al reunir a más de 132.000 espectadores. Mientras las promotoras evalúan los perfiles para definir la programación de combates, la propuesta formulada por Omar Chávez permanece como una alternativa manifestada públicamente para acompañar al campeón tapatío en el escenario nacional.

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