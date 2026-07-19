Megan Fox responde a las críticas por publicar fotos atrevidas

La actriz Megan Fox volvió a convertirse en el centro de atención digital tras responder de forma contundente e irónica a las feroces críticas recibidas en sus redes sociales.

El altercado virtual comenzó luego de que la intérprete publicara una serie de fotografías sensuales que provocaron el descontento de algunos internautas, quienes cuestionaron su rol como madre a sus 40 años.

El detonante de la controversia fue el comentario de un usuario que calificó las imágenes sugerentes de la actriz como inapropiadas para su etapa de vida. “Esto es increíblemente vergonzoso para una madre de cuatro hijos. Es mda de Tumblr de alguien de 16 años”, escribió el detractor. Lejos de ignorar el ataque o engancharse en una discusión, Fox optó por neutralizar el golpe con su característico sentido del humor negro, respondiendo de manera directa: “¿Cuál de mis ex es este? ”.

La contundente réplica no tardó en volverse viral, sumando miles de reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la astucia de la protagonista de “Transformers” para desarmar a los haters. Sin embargo, los cuestionamientos hacia su persona no se detuvieron allí.

Otro internauta intentó arremeter contra la apariencia física de la estrella de cine al preguntarle de manera directa: “¿Estás gorda, Megan?”. Con el mismo tono punzante, la actriz se limitó a contestar con un simple y tajante: “Sí”.

Actualmente, la vida personal de Megan Fox sigue despertando un interés público debido a su entorno familiar y sus relaciones sentimentales. La actriz es madre de Noah, Bodhi y Journey, fruto de su matrimonio anterior con el actor Brian Austin Green, y de la pequeña Saga Blade Fox-Baker, nacida en 2025 en el marco de su mediática relación con el músico Machine Gun Kelly.

A la par de su fuerte exposición en redes sociales, Fox continúa activa en la industria del entretenimiento. Su más reciente proyecto profesional como actriz fue el largometraje de ciencia ficción “Alice: Subservience”, una producción estrenada exclusivamente en plataformas digitales y que actualmente está disponible en el catálogo de Prime Video.

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