El motivo por el que se rompen solos los techos panorámicos en EE.UU.

Un estruendo repentino, un cristal que se fragmenta sin explicación aparente y ningún objeto que justifique el golpe. Así narran decenas de conductores estadounidenses el instante en que el techo panorámico de su vehículo cedió mientras circulaban por carretera, un patrón que en 2026 volvió a poner en alerta a la industria automotriz.

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La NHTSA registró 498 reportes de techos solares rotos hasta el 20 de agosto, una cifra que ya se aproxima a los 550 casos contabilizados durante todo 2025. Si el ritmo se mantiene, este año podría convertirse en el de mayor número de quejas desde que la agencia comenzó a llevar un registro sistemático del fenómeno.

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Un dato llama especialmente la atención, el problema no distingue entre vehículos nuevos y usados. Casi uno de cada cinco reportes corresponde a modelos del año 2025 o 2026, lo que descarta la idea de que un auto recién salido de fábrica esté libre de este riesgo.

Las marcas más mencionadas en los reportes

Entre los modelos con mayor número de quejas aparecen el Toyota RAV4, el Honda CR-V, el Hyundai Palisade y el Kia Telluride. Aun así, ninguna investigación oficial ha logrado vincular estas roturas con un defecto de fabricación específico dentro de esas líneas.

Honda explicó que el alto volumen de unidades CR-V equipadas con techo de cristal podría influir en la cantidad de reportes recibidos. Hyundai, por su parte, indicó que sus propios estudios internos no hallaron fallas de diseño y atribuyó buena parte de los casos a impactos de residuos en la carretera.

Posibles causas detrás de las roturas

Encontrar una causa única resulta complicado, ya que cada incidente responde a factores distintos. Entre las explicaciones más frecuentes aparecen los golpes de piedras o escombros, los cambios bruscos de temperatura, la tensión acumulada en el vidrio y, en algunos casos, errores durante la fabricación o instalación.

Un antecedente similar ocurrió con el Kia Sorento, cuya investigación fue cerrada en 2021 tras analizar cerca de 4,000 reportes en unos 10 millones de vehículos. En ese momento, la NHTSA tampoco encontró pruebas suficientes para declarar un defecto de seguridad generalizado.

Qué hacer si el techo se rompe en movimiento

Ante una rotura inesperada, lo primero es detener el vehículo en un lugar seguro y verificar que ningún pasajero haya sufrido heridas por los fragmentos. Evitar manipular el vidrio roto y no retomar la marcha hasta limpiar correctamente el interior son pasos clave para prevenir lesiones adicionales.

Después del incidente conviene fotografiar el daño, anotar la fecha, el clima y las condiciones de manejo, y solicitar al concesionario un diagnóstico técnico por escrito antes de autorizar cualquier reparación. Presentar una queja ante la NHTSA con el número de VIN también ayuda a que la agencia identifique patrones por marca o modelo.

Pese al aumento sostenido de quejas, la NHTSA insiste en que no existen accidentes confirmados ni lesiones graves directamente atribuibles a estas roturas. El organismo mantiene el monitoreo activo y advierte que el volumen de reportes será determinante para decidir si en algún momento se abre una investigación formal más amplia.

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