Mitsubishi quiere recuperar terreno con uno de esos nombres que todavía despiertan interés entre los amantes de los vehículos todoterreno. El Pajero está de vuelta y su nueva generación busca combinar la robustez que construyó su reputación con una propuesta mucho más moderna.

Lee también: Un estado de EE.UU. podría limitar los giros a la derecha con luz roja: qué deben saber los conductores

El modelo, conocido como Montero en algunos mercados, regresa después de varios años fuera del panorama global. Esta vez lo hace con una carrocería pensada para enfrentar terrenos difíciles, tres filas de asientos y una mayor presencia de tecnología en su interior.

Puedes leer: Kia Niro 2027 ya tiene precios y estrena una nueva versión

La quinta generación del Mitsubishi Pajero 2027 no abandona su esencia. La marca japonesa apostó por una estructura resistente y soluciones mecánicas orientadas a quienes buscan un SUV capaz de salir del asfalto sin dejar de ser un vehículo familiar.

Una base preparada para salir del asfalto

Uno de los puntos más importantes del nuevo Pajero es su chasis de escalera. Esta arquitectura sigue siendo una de las grandes aliadas de los vehículos que necesitan resistencia estructural, capacidad de remolque y mejores condiciones para enfrentar terrenos complicados.

Mitsubishi también trabajó en la rigidez de esta plataforma con la intención de mejorar su comportamiento tanto fuera de carretera como en los trayectos cotidianos.

Interior del Mitsubishi Pajero 2027. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

En la parte mecánica, el SUV contará con suspensión delantera independiente y un eje rígido trasero con un sistema de cinco brazos. La combinación apunta a ofrecer un mejor control sobre superficies irregulares y, al mismo tiempo, mantener un nivel de comodidad adecuado en carretera.

Un diseño que recupera el carácter del Pajero

Las líneas rectas y la apariencia robusta vuelven a ser protagonistas en esta generación. El frente incorpora una parrilla vertical, mientras que el capó plano y los guardabarros marcados refuerzan la imagen tradicional de un vehículo construido para enfrentar caminos exigentes.

Su altura también juega un papel importante. El Mitsubishi Pajero 2027 supera las 9 pulgadas de altura libre al suelo, equivalentes a unos 23 centímetros.

La Toyota Land Cruiser será uno de los referentes naturales frente a los que tendrá que medirse. Aunque el Pajero tendría ventaja en el ángulo de salida, el modelo japonés de Toyota mantendría mejores cifras en los ángulos de ataque y ventral.

Los grandes ventanales y la forma del techo también buscan aportar una buena visibilidad y conservar suficiente espacio para los pasajeros de la tercera fila.

Siete pasajeros y una cabina más moderna

El interior representa uno de los cambios más importantes de esta nueva generación. Mitsubishi prepara una cabina con materiales más elaborados, una distribución renovada y mayor presencia de tecnología.

El Pajero contará con tres filas de asientos para acomodar a siete pasajeros. La segunda fila podrá desplazarse hasta 5,9 pulgadas, unos 15 centímetros, una solución que permitirá facilitar el acceso a la última fila y modificar la distribución del espacio según las necesidades.

Dos pantallas de 14,3 pulgadas concentrarán buena parte de la tecnología del vehículo. Una estará destinada al cuadro de instrumentos digital y la otra al sistema de infoentretenimiento.

Eso sí, Mitsubishi no dejará todas las funciones en manos de las pantallas táctiles. El nuevo Pajero conservará varios controles físicos para operar diferentes sistemas del vehículo.

Mitsubishi Pajero 2027. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

La lista de equipamiento también incluirá asientos calefactables en la segunda fila y un sistema de sonido con 12 parlantes, dos elementos pensados para mejorar la experiencia de los pasajeros durante los viajes largos.

¿Pajero o Montero para algunos mercados?

La producción de la quinta generación estará ubicada en Tailandia. Por ahora, Mitsubishi no ha confirmado la llegada de esta versión del Pajero a todos los mercados y Norteamérica quedaría fuera de la estrategia inicial.

La posibilidad de ver nuevamente el nombre Mitsubishi Montero en esa región todavía existe, aunque el proyecto podría ser diferente. Una futura versión podría utilizar una base relacionada con la próxima Nissan Frontier y no estaría lista antes de 2030.

Seguir leyendo:

El Lotus Esprit regresará en 2028 y no será un auto eléctrico

El Honda NSX de Ayrton Senna saldrá a subasta con precio millonario

Alerta para el Kia EV9: una falla puede comprometer el airbag frontal