Kia Niro 2027 ya tiene precios y estrena una nueva versión

El Kia Niro 2027 ya no guarda uno de sus datos más esperados. La marca confirmó los precios de su renovado crossover híbrido, que para este año amplía la gama con una nueva versión y suma más tecnología desde el nivel de acceso.

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La oferta arranca con el Niro LX, cuyo precio sugerido es de $29,890 dólares con tracción delantera. A esa cifra se deben agregar $1,495 dólares correspondientes a los gastos de destino. En el otro extremo aparece el Niro SX Touring, que llega a $38,990 dólares antes de ese cargo.

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Entre ambos extremos aparecen las versiones S, EX y SX, todas con tracción delantera. La propuesta de Kia apunta así a cubrir distintos presupuestos sin abandonar la configuración híbrida convencional.

Más tecnología desde la versión LX

Uno de los puntos interesantes del Niro 2027 está en que Kia decidió mejorar el equipamiento incluso en la versión más accesible. El Niro LX incorpora ahora una pantalla táctil de 12.3 pulgadas, frente a las 10.3 pulgadas que ofrecía anteriormente.

El sistema multimedia también suma Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, por lo que los ocupantes pueden utilizar estas plataformas sin necesidad de conectar físicamente el teléfono.

La otra incorporación relevante en la gama es el Niro S, con un precio sugerido de $30,590 dólares. Esta versión ocupa el espacio inmediatamente superior al LX y funciona como una alternativa para quienes quieren un poco más de equipamiento sin dar un salto demasiado grande en precio.

El SX sube el nivel de equipamiento

A partir de la versión Niro SX, la propuesta comienza a enfocarse más en confort y tecnología. Su precio llega a $35,440 dólares y añade varios elementos que no están disponibles de serie en los niveles inferiores.

Entre ellos aparecen el portón trasero eléctrico, el techo solar eléctrico, la tapicería de cuero vegano, los asientos delanteros ventilados y el volante calefactable.

El sistema de sonido también da un salto con un equipo Harman Kardon de ocho altavoces. Este elemento anteriormente podía encontrarse como una opción en determinadas versiones de la gama.

Interior del Kia Niro 2027. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

El Niro SX Touring llega a $38,990 dólares

El escalón más alto corresponde al Niro SX Touring, que tiene un precio de $38,990 dólares, sin contar los gastos de destino.

Esta configuración reúne buena parte del equipamiento disponible para el crossover híbrido. Entre sus principales características aparecen las llantas de 18 pulgadas, un panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas y un monitor de visión periférica de 360 grados.

La estrategia de Kia resulta bastante clara con esta estructura. El comprador puede acceder a un Niro con un precio inferior a los $30,000 dólares y, al mismo tiempo, subir progresivamente de nivel hasta una versión mucho más equipada.

Kia Niro 2027. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Así queda la gama del Kia Niro 2027

La gama completa del Kia Niro 2027 queda distribuida de la siguiente manera, siempre con tracción delantera.

Kia Niro LX FWD: $29,890 dólares.

Kia Niro S FWD: $30,590 dólares.

Kia Niro EX FWD: $31,390 dólares.

Kia Niro SX FWD: $35,440 dólares.

Kia Niro SX Touring FWD: $38,990 dólares.

Todos los precios corresponden al MSRP sugerido por el fabricante y no incluyen los $1,495 dólares de gastos de destino.

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