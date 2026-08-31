El Honda NSX de Ayrton Senna saldrá a subasta con precio millonario

La historia de Ayrton Senna también puede contarse a través de los autos que condujo fuera de los circuitos. Uno de ellos es un Honda NSX muy particular, un deportivo que Honda le entregó al piloto brasileño en 1992 y que ahora está a punto de convertirse en una pieza muy cotizada para los coleccionistas.

Lee también: Ford, GM y Stellantis cuestionan las nuevas reglas del T-MEC propuestas por Trump

El Honda NSX con chasis T000233 llegará a la subasta de RM Sotheby’s en Londres con una estimación de $680,000 dólares. La cifra ya resulta considerable, pero existe la posibilidad de que la puja termine llevándolo por encima del millón de dólares.

Puedes leer: Tesla concreta su mayor pedido del Semi con 500 camiones para Amazon

La razón de semejante expectativa está en su procedencia. Senna utilizó este automóvil durante su estancia en Portugal con motivo del Gran Premio de Estoril de 1992, y posteriormente el vehículo apareció en fotografías, documentales y campañas relacionadas con el campeón brasileño.

Un deportivo que también lleva la firma de Senna

El vínculo entre Senna y el NSX comenzó mucho antes de que este ejemplar llegara a sus manos. Honda había concebido el deportivo con una meta bastante ambiciosa, competir con fabricantes como Ferrari y Porsche en un segmento dominado por modelos europeos de altas prestaciones.

Senna tuvo participación en el desarrollo del proyecto y puso especial atención en el comportamiento dinámico del automóvil. Las pruebas del prototipo llevaron a realizar modificaciones en el chasis para conseguir un comportamiento más preciso cuando el vehículo alcanzaba velocidades elevadas.

El resultado fue un deportivo de construcción ligera, con motor central y una configuración que buscaba combinar prestaciones con un comportamiento suficientemente amigable para utilizarlo en carretera.

Para Honda, además, Senna terminó siendo una figura fundamental en la presentación del modelo. El piloto brasileño apareció junto al NSX en imágenes y producciones promocionales, ayudando a construir la identidad de un automóvil que debutó como uno de los grandes deportivos japoneses de su generación.

El Honda NSX 1991 Senna. Crédito: RM Sotheby’s. Crédito: Cortesía

Tecnología que todavía sorprende

El NSX de primera generación empleaba un V6 atmosférico de 3.0 litros, construido en aluminio, con aproximadamente 270 caballos de fuerza y 210 libras-pie de torque. El propulsor incorporaba doble árbol de levas en cabeza, cuatro válvulas por cilindro y tecnología VTEC.

La mecánica también contaba con inyección electrónica programada y encendido directo, mientras que Honda recurrió a bielas de titanio para soportar mejor el funcionamiento del motor a regímenes elevados.

La transmisión era manual de cinco velocidades y el trabajo realizado en la estructura también fue importante. La carrocería monocasco de aluminio permitió reducir el peso, mientras que la suspensión independiente utilizaba componentes de aluminio en ambos ejes.

A esto se sumaban discos de freno ventilados en las cuatro ruedas, ABS de cuatro canales y control de tracción. Todo formaba parte de una receta que convirtió al NSX en uno de los deportivos japoneses más interesantes de su época.

De Portugal a Japón, con varias paradas

Después de la muerte de Senna en el Gran Premio de San Marino de 1994, el automóvil pasó por diferentes propietarios. La documentación portuguesa indica que fue registrado en Lisboa en febrero de 1995 por Laboa Etablissement.

Posteriormente, Honda confirmó mediante documentación la procedencia vinculada al piloto brasileño. Honda Motor Europe también ratificó esa información, un elemento especialmente relevante para el mercado de coleccionistas.

El histórico Honda NSX 1991 Senna. Crédito: RM Sotheby’s. Crédito: Cortesía

El vehículo permaneció bajo el cuidado del concesionario portugués Nipomotor desde septiembre de 1997. En noviembre de 2009 cambió nuevamente de manos, cuando fue adquirido por el propietario de MSCAR Comércio de Automóveis SA, en Faro, Algarve.

En 2013 llegó a la colección de Robert McFagan. Más tarde fue trasladado al Reino Unido, donde quedó registrado para circular por carretera en mayo de 2016.

Uno de sus momentos más especiales llegó en 2019, cuando regresó al circuito de Imola para conmemorar los 25 años del fallecimiento de Senna. Allí fue conducido por Giancarlo Minardi, fundador del equipo Minardi de Fórmula 1 y posteriormente director del circuito.

El NSX terminó regresando a Japón después de que su propietario lo adquiriera en Nagoya en 2024.

Una subasta que puede hacer historia

El mercado de los deportivos japoneses clásicos ha dado cada vez más importancia a los ejemplares con una historia documentada. En este caso, el atractivo va mucho más allá de tratarse de un NSX de primera generación.

La procedencia relacionada con Senna, su participación en la historia promocional del modelo y el recorrido que ha tenido el vehículo durante las últimas décadas convierten al chasis T000233 en una pieza particularmente atractiva para los coleccionistas.

RM Sotheby’s tiene prevista la subasta para el 31 de octubre en Londres. La estimación se ubica entre $680,000 y $1 millón de dólares, aunque el verdadero interés estará en saber hasta dónde están dispuestos a llegar los compradores por quedarse con un automóvil que lleva una parte de la historia de Ayrton Senna.

Y ahí está precisamente el detalle que puede marcar la diferencia. No se está ofreciendo solamente un Honda NSX de colección, sino un automóvil con una conexión directa y documentada con uno de los pilotos más recordados de la Fórmula 1.

Seguir leyendo:

5 autos nuevos que pueden ser una opción con crédito regular

Antes de cambiar la batería híbrida, revisa esta pieza de $150

Contrapesos de las llantas, las piezas que mantienen estable el auto